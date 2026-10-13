«SΤΟP» στην Λιθουανία για τον ΠΑΟΚ

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Ο αγώνας:
Με τον Καλάθη και τον Μήτρου-Λονγκ «ζεστούς» έξω από τα 6.75, τον Γκρέι να βρίσκει τις σωστές δημιουργίες, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 10-12, ο Όσμαν έβαλε κι αυτό το σουτ του (15-15), αλλά η Λιετκάμπελις είχε απαντήσεις διαρκώς (23-22). Όσο περνούσε η ώρα, οι Λιθουανοί διάβαζαν όλο και καλύτερα την άμυνα με αλλαγές του ΠΑΟΚ, ο Βαλίνσκας έδωσε το ρυθμό και Σουμάχερ, Γιάραμαζ ακολούθησαν, με τη διαφορά να πηγαίνει μέχρι -13 (50-37), με τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει μια λύση για το 50-40 της ανάπαυλας.
Με Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Γκρέι και Μουρ, ο ΠΑΟΚ βγήκε επιτέλους για να παίξει άμυνα, έκλεψε μπάλες, έτρεξε και επέστρεψε (52-52). Μάλιστα με τρίποντο του Καλάθη, πέρασε και μπροστά, η Λιετκάμπελις με τρίποντα από Κένεντι, Γιάραμαζ απάντησε, με τον Ταιρϊ να ακολουθεί (63-60), αλλά με την ένταση να χάνεται στην άμυνα, ο Κένεντι, έκανε το 74-64. Ο ΠΑΟΚ φαινόταν ότι πλέον δεν είχε την... ψυχή για να ξαναγυρίσει (81-67), με τον Φόστερ να βγάζει αντίδραση για το 86-77, αλλά ο Σουμάχερ με τρίποντο απάντησε (89-77), με την κατάσταση να μην αλλάζει πλέον (93-82)
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 50-40, 74-64, 95-86
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