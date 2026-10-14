Το ερώτημα του Τρινκιέρι, η απάντηση του Αντρέα

Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για την πρώτη ήττα που θα ερχόταν νομοτελειακά για τον ΠΑΟΚ και περιμένει διαχείριση και αντίδραση.

Με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ, μετά το Super Cup και παρά το 4/4 με Μανρέσα, Μύκονο, Μπόσνα και Δόξα Λευκάδας ELABET, ήταν κάτι παραπάνω από φανερό ότι η πρώτη ήττα τον περίμενε... πίσω από την πόρτα. Τελικά, ήρθε στην «Kalnapilio Arena», κόντρα σε μια Λιετκάμπελις, που μετά από ένα αρνητικό σερί τριών αγώνων, έψαχνε τη δική της αντίδραση και τη βρήκε, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ της το επέτρεψε.

Και της το επέτρεψε, αφήνοντας τους γκαρντ της να νιώσουν άνετα, να «χτυπούν» σε όποια αλλαγή τους βόλευε στη «switch everything» άμυνα του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και από τη στιγμή που βρήκαν αυτοπεποίθηση, τα έβαζαν... ξαπλωμένοι. Πότε ο Σουμάχερ, πότε ο Γιάραμαζ, πότε ο Κένεντι (καλά στοιχεία από πέρσι στο δεύτερο μισό της σεζόν με τον Κολοσσό), πότε ο Βαλίνσκας.

Για περίπου 5 λεπτά, συγκεκριμένα 4:50, ο ΠΑΟΚ είχε την εικόνα που ήθελε ο Αντρέα Τρινκιέρι. Με εκείνη την πεντάδα με Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Γκρέι και Μουρ, έπαιξε επιθετική άμυνα, έκλεψε μπάλες, έτρεξε, βρήκε εύκολους πόντους και το 50-37, μετατράπηκε σε 55-57. Μετά; Επιστροφή στα ίδια, απέναντι σε μια ομάδα που λίγο πριν το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, είχε φτάσει να σουτάρει 11/17 τρίποντα. Τελείωσε με 13/21, αλλά ας δούμε και τα δίποντά της. 23/37. Ας δούμε και τα ριμπάουντ. 31 (με 8 επιθετικά) για τη Λιετκάμπελις, 21 (με 7 επιθετικά) για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν σε μέρα οι Λιθουανοί, έβαλαν και δύσκολα και υπό πίεση τρίποντα, ήταν και καλύτεροι όμως, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, χτυπώντας στις διάφορες αδυναμίες που έχει μια ομάδα που παίζει με αλλαγές στην άμυνα για 40 λεπτά.

Κι αν το ζήτημα, είναι καθαρά πνευματικό, αυτό δε μπορεί να μας κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση. Ομάδα «σκάρτων» δύο μηνών είναι ο ΠΑΟΚ, με πολλά καινούργια πρόσωπα. Δε χτίζεται η νοοτροπία και η αυτοπεποίθηση, ούτε τόσο εύκολα, ούτε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αν είναι όμως και τακτικό-αγωνιστικό, τότε είναι και πιο «βαθύ», τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια.

«Ήταν ένα φρικτό παιχνίδι. Μετά από ένα φρικτό παιχνίδι, φυσικά και βρισκόμαστε στο λάθος δρόμο. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Ότι είμαστε στο λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο για απόψε (σ.σ. χθες); Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι μια ομάδα περνάει από διαφορετικές στιγμές. Πιστεύω ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν ωριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο, μετά την προετοιμασία που κάναμε και μετά το Super Cup. Δε μπορείς να κρατάς συνεχώς μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο πνευματικής έντασης» απάντησε ο Τρινκιέρι στην ερώτηση που του θέσαμε μετά τη χθεσινή ήττα.

Ο προπονητής που ζει καθημερινά τους παίκτες του, ξέρει πολύ καλύτερα πότε η ομάδα του είναι πιο έτοιμη πνευματικά και πότε λιγότερο. Για τον ίδιο το πρόβλημα στη χθεσινή ήττα, ήταν κυρίως πνευματικό και το έθεσε με ωραίο τρόπο. «Για πάντα ή για απόψε;»

Δεδομένα, από σήμερα με την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη και με τον Κολοσσό στη Ρόδο να ακολουθεί, ο Τρινκιέρι και οι συνεργάτες του, θα κάνουν τα πάντα για να δουν την απαραίτητη αντίδραση το Σάββατο. Να ένα καλό challenge για όλους, με το πρόγραμμα να γίνεται πιο απαιτητικό από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ και με την πρώτη ήττα να έχει έρθει.

Υ.Γ.: 4:23 ο Χάτζινς χθες, 11:29 ο Αλεξάντερ. Χρόνοι που αναπόφευκτα, αξίζουν ξεχωριστή αναφορά.