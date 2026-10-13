Τρινκιέρι για Φρανσίσκο: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν οι παίκτες μου πετυχαίνουν μεγάλους στόχους...»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιετκάμπελις, ρωτήθηκε για τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιετκάμπελις, ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στον παίκτη του Παναθηναϊκού και στη συνεργασία τους στην Μπάγερν Μονάχου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πάντα πάρα πολύ χαρούμενος όταν οι παίκτες μου πετυχαίνουν μεγάλους στόχους και κάνουν σπουδαία καριέρα. Γιατί εσείς θυμάστε τα παιχνίδια με τον Φρανσίσκο. Εγώ θυμάμαι την καθημερινότητα, τη διαδρομή που κάναμε μαζί, τις σχέσεις και τους δεσμούς που δημιουργήσαμε. Και ξέρω ότι κάθε φορά που συναντώ τον Σιλβέν, τρέχει να με αγκαλιάσει. Αυτό είναι υπεραρκετό για μένα. Γι' αυτά τα πράγματα κάνω τη δουλειά μου».