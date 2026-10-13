Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 19:00 τη Λιετκαμπέλις, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup, με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας να αναμένεται να κάνει ντεμπούτο.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας ετοιμάζεται να παίξει για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις, ενώ στη Θεσσαλονίκη, έμειναν οι Κακλαμανάκης, Φίλλιος και Ομορούγι.

Η ομάδα ταξίδεψε με 13 παίκτες, με τον Νίκο Περσίδη να είναι αυτός που μένει εκτός από τη 12άδα του αποψινού αγώνα.

Η 12άδα του ΠΑΟΚ:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Μοουρ, Καλάθης, Μπαζίνας.