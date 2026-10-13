ΠΑΟΚ: Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του ο Μοτιεγιούνας (vid)
Ο Λιθουανός σέντερ ταξίδεψε με την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Πανεβέζις για την αναμέτρηση με τη Λιετκάμπελις και στο αποψινό παιχνίδι (19:00), αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του.
Ο "D-Mo" έκανε από νωρίς τις ασκήσεις του, έχοντας δουλέψει το προηγούμενο διάστημα και ατομικά, προκειμένου να επιστρέψει στη δράση, με τον Αντρέα Τρινκιέρι, να τον υπολογίζει για την αποψινή, εκτός έδρας αναμέτρηση.
🏀⚫⚪ Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ ο Μοτιεγιούνας https://t.co/PbEC2mnaPZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 13, 2026
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