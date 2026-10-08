EuroCup: Με Θανάση Αντετοκούνμπο το Top-10 της 2ης αγωνιστικής (vid)
Ο Άρης επιβλήθηκε με 93-80 της Μπούργκος στο Αλεξάνδρειο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, με τους Θεσσαλονικείς του Βασίλη Σπανούλη να κάνουν το 2/2 στη διοργάνωση και να ξεκινούν με το δεξί στην ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα στο Παλέ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τις 10 καλύτερες φάσεις της δεύτερης αγωνιστικής, στις οποίες υπάρχει πλούσιο θέαμα. Ανάμεσά τους, στο Νο3 δεσπόζει η υποδειγματική συνεργασία μεταξύ Μόργκαν και Θανάση Αντετοκούνμπο, στην οποία ο πρώτος πασάρει και ο Έλληνας διεθνής καρφώνει εμφατικά με το αριστερό χέρι.
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