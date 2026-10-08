EuroCup: Με Θανάση Αντετοκούνμπο το Top-10 της 2ης αγωνιστικής (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
EuroCup: Με Θανάση Αντετοκούνμπο το Top-10 της 2ης αγωνιστικής (vid)

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η εντυπωσιακή συνεργασία του Μόργκαν με τον Θανάση Αντετοκούνμπο στο ματς του Άρη με την Μπούργκος κλέβει την παράσταση στο Top10 της 2ης αγωνιστικής του EuroCup.

Ο Άρης επιβλήθηκε με 93-80 της Μπούργκος στο Αλεξάνδρειο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, με τους Θεσσαλονικείς του Βασίλη Σπανούλη να κάνουν το 2/2 στη διοργάνωση και να ξεκινούν με το δεξί στην ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα στο Παλέ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τις 10 καλύτερες φάσεις της δεύτερης αγωνιστικής, στις οποίες υπάρχει πλούσιο θέαμα. Ανάμεσά τους, στο Νο3 δεσπόζει η υποδειγματική συνεργασία μεταξύ Μόργκαν και Θανάση Αντετοκούνμπο, στην οποία ο πρώτος πασάρει και ο Έλληνας διεθνής καρφώνει εμφατικά με το αριστερό χέρι.

Δείτε το video:

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     