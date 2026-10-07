Ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργκος με 93-80 για τη 2η αγωνιστική του EuroCup.

Σε κλίμα αποθέωσης ο Άρης επικράτησε (93-80) της Μπούργκος στο Nick Galis Hall κάνοντας το 2Χ2 στο Eurocup παρόντων των Νίκου Γκάλη, Ρίτσαρντ Σιάο.

Απέναντι στην ισπανική ομάδα ο Άρης παρουσίασε όλα τα χαρακτηριστικά μιας νέας ομάδας. Αυτά της εντυπωσιακής του πρώτου ημιχρόνου όπου προηγήθηκε με 53-30 συνδυάζοντας ουσία και θέαμα αλλά και της αντίστοιχης που δεν έχει διάρκεια και επικοινωνία του δεύτερου μέρους. Εκεί, Ντιμιτρίγεβιτς και Χαραλαμπόπουλος φρόντισαν να μην πάρει δεύτερη ευκαιρία η Μπούργκος προσφέροντας σκορ και κρατώντας τη διψήφια διαφορά.

Μετά τα αναγνωριστικά πρώτα λεπτά ο Άρης πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε πίσω. Βασικό όπλο του ήταν η άμυνα, οι πόντοι που βρήκε στο transition παιχνίδι και από δεύτερες επιθέσεις όπως και αυτοί από λάθη αντιπάλου. Από αυτές τις δύο κατηγορίες πήρε 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας του Άρη ήταν ότι από το -4 (4-8, 3’) έκανε επιμέρους σκορ 24-6 με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον Ερλ, παίκτη κλειδί τον Άνταμ Μοκόκα καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετέδωσε την ενέργειά του.

Ο Άρης συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς βάζοντας στην επιθετική εξίσωση και τους υπόλοιπους. Η διαφορά έφτασε στο +22 (48-26, 27’) καθώς οι «κίτρινοι» είχαν δημιουργία, κλέψιμο μπάλας και γενικώς ότι χρειάζεται για να επιβληθεί μια ομάδα σε απόλυτο βαθμό (53-30).

Υπερβολικά χαλαρός, σε βαθμό αφέλειας, στο τρίτο δεκάλεπτο, αρχικά ο Άρης είχε σωστή αντιμετώπιση της ζώνης της Μπούργκος, στη συνέχεια όμως έκανε το αντίθετο. Κυρίως όμως έπαψε να παίζει άμυνα, δεν έβγαλε ενέργεια στο παρκέ και η Μπούργκος μετά από σχεδόν (κάθε άστοχη) επίθεση είχε δεύτερη ευκαιρία. Ο δε Όντιτζ ήταν αλάνθαστος έξω από τα 6.75 και το επιμέρους σκορ των Ισπανών έφτασε στο 16-25 στην 3η περίοδο (69-55, 30’).

Στα τρία πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, ο Άρης διόρθωσε τη ζημιά της αντίστοιχης 3ης με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς, Λονγκ. Ο πρώτος με δημιουργία και σκορ και ο δεύτερος με τα διαδοχικά κλεψίματα στην άμυνα (80-57, 33’). Ωστόσο η χαλάρωσή του ήταν ενδεικτική καθώς η Μπούργκος απάντησε με επιμέρους σκορ 3-14 και μείωσε σε 83-71 (37’). Εκεί ο Άρης τελείωσε το παιχνίδι με δύο τρίποντα από τους Χαραλαμπόπουλο, Τολιόπουλο (89-71, 38’).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έκανε το παιχνίδι του στο πρώτο ημίχρονο με σκληρή άμυνα, πόντους στο transition παιχνίδι, έλεγχο των ριμπάουντ και αθλητικότητα. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν προβληματικό.

MVP… ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς με εκτέλεση (21π.) και δημιουργία.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στο πρώτο ημίχρονο, Ρόμπινσον και Μοκόκα ήταν εξαιρετικοί

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Όντιτζ ήταν καταπληκτικός

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Σίγουρα ο Σάμαρ και ο Σινγκφέλντερ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα 24 επιθετικά ριμπάουντ της Μπούργκος

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 53-30, 69-55, 93-80