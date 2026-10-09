Σάκοτα: «Μετά από πολλά χρόνια, στις αναμετρήσεις με Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είμαστε το φαβορί»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα εν όψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται το Σάββατο (10/10, στις 17:30) στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της GBL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να κάνει τις δικές του δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας» αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους», δίνοντας το στίγμα του για την εκτός έδρας αποστολή της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα με απαιτήσεις. Έχουμε ξαναπεί, ότι το ελληνικό Πρωτάθλημα έχει δυναμώσει. Για πρώτη φορά ίσως, μετά από πολλά χρόνια, στις αναμετρήσεις με Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είμαστε το φαβορί.

Ο αγώνας με τον Άρη έχει ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για εμάς, διότι αυτή την περίοδο ακόμη προσπαθούμε να «στρώσουμε» ως ομάδα για τους λόγους, που όλοι ξέρουν. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θ’ αντιδράσουμε, σε μία σκληρή έδρα και απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα».