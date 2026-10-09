Ο Άρης θέλει να δώσει συνέχεια στην εμφάνισή του επί της Μπούργκος και να πάρει την πρώτη νίκη του στην Basket League απέναντι στην ΑΕΚ (10/10,17:30) στο Nick Galis Hall.

Η μίνι προετοιμασία των «κίτρινων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση αλλά και βίντεο ανάλυσης της αυριανής αντιπάλου του Άρη. Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχαν οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης, ενώ ο Γιώργος Τανούλης συνέχισε την αποθεραπεία του. Κανείς εκ των δύο πρώτων δεν προβλέπεται να είναι στη 12αδα της αυριανής (10/10) αναμέτρησης. Για τον Άρη ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Θέλει την πρώτη νίκη του στην Basket League και την απόλυτη αξιοποίηση του προγράμματος των εντός έδρας αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το δε Nick Galis Hall θα είναι και πάλι ασφυκτικά γεμάτο καθώς από καιρό έχει γίνει sold out.

Μιλώντας για το παιχνίδι, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης, σημείωσε ότι η ΑΕΚ… «είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε στον ίδιο δρόμο που χαράξαμε στον αγώνα με την Μπούργκος. Να μείνουμε στις συνήθειές μας, τις οποίες όσο περισσότερο εκτελούμε, τόσο γίνονται κτήμα μας και αυτοματισμοί μας. Πρέπει να αγωνιστούμε όπως παίξαμε με την Burgos, με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ενέργεια και έχοντας στο μυαλό μας επιθετικά ότι θα πρέπει να βρίσκουμε τις σωστές αποφάσεις. Και πάντα με τη στήριξη του κόσμου, θέλουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα πολύ ταλαντούχα επιθετικά, έχει παίκτες που μπορούν να σου κάνουν ανά πάσα στιγμή τη ζημιά και θα πρέπει να είμαστε στο μέγιστο δυνατό βαθμό έτοιμοι για να ανταποκριθούμε σε ό,τι συναντήσουμε. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε αυτοί που, απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, σε οποιαδήποτε έδρα, θα καθορίζουμε τον ρυθμό του αγώνα γιατί έχουμε αυτήν τη δυνατότητα».