O Mαρκ Κιούμπαν, άλλοτε ισχυρός άνδρας των Μάβερικς υποκλίθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιουύργησαν οι φίλαθλοι του Άρη στο Αλεξάνδρειο.

Ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργκος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. H ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας πριν από το τζάμπολ του αγώνα κόντρα στον ισπανικό σύλλογο ήταν απίθανη για άλλη μια φορά με τα χαρτάκια.

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και στον πρώην διοικητικό ηγέτη των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν. Ο άνθρωπος που ως μεγαλομέτοχος στο Ντάλας πανηγύρισε τίτλο το 2011 με μπροστάρη Νοβίτσκι (κόντρα στην Big Three των Χιτ με ΛεΜπρόν-Ουέιντ-Μπος) και τώρα είναι κάτοχος μειοψηφικού ποσοστού στην ομάδα, υποκλίθηκε στην ατμόσφαιρα που είδε στο Nick Galis Hall μέσω stories.