Στον Άρη δεν αναπτύχθηκε ξαφνικά η ανάγκη αγωνιστικής ενίσχυσης γιατί κινείται στους κόλπους της αγοράς εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες έχοντας συγκεκριμένα «θέλω».

Ό,τι ίσχυε κατά την περίοδο του σερί νικών και των διαδοχικών επιτυχιών επί Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ισχύει και σήμερα… τέσσερις ημέρες μετά την ήττα του Άρη στο παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Δεν άλλαξε ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων της ΚΑΕ, ούτε αμφισβητείται αυτό που (βάσει γραφόμενων) παρουσίασαν οι «κίτρινοι» (πλησιάζοντας) στο 1/3 της φετινής χρονιάς. Ούτε θα έρθει η καταστροφή έπειτα από ένα κακό παιχνίδι, ανεξαρτήτως της ιδιαιτερότητάς του. Ούτε, εν τέλει, ο Άρης βγήκε βιαστικά στην αγορά από τις αρχές της εβδομάδας, ψάχνοντας – σαν τον απελπισμένο – παίκτες οι οποίοι θα καλύψουν τα αγωνιστικά κενά.

Είναι η ελληνική υπερβολή στην οποία έμμεσα αναφέρθηκε και ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα στην Πυλαία, ασχέτως του ότι δεν θέλησε να ολοκληρώσει την πρόταση του. «Ξέρω στην Ελλάδα…», άρχισε να λέει και το διέκοψε για να μην επαναλάβει κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είχε πει. «Δεν είμαστε η σούπερ ομάδα μετά από μεγάλες νίκες ή η πολύ κακή ομάδα μετά τις ήττες». Την περασμένη εβδομάδα, αυτοί που έβαλαν τον Άρη στους διεκδικητές τίτλων είναι οι ίδιοι μ’ αυτούς που τώρα βλέπουν ένα γκρουπ με φανερές αγωνιστικές αδυναμίες. Αυτή είναι η κουλτούρα στην Ελλάδα και δεν θα αλλάξει. Ούτε όμως επηρεάζει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που αποφασίζουν.

Πάμε στην ουσία. Είναι αλήθεια ότι ο Βασίλης Σπανούλης είχε «σημαδέψει» το πρώτο 20ήμερο του Νοέμβρη για να «τεστάρει» το επίπεδο ετοιμότητας, την προσωπικότητα ίσως και τη δυναμική της ομάδας του στα πρώτα απαιτητικά παιχνίδια της χρονιάς. Δηλαδή, με Παναθηναϊκό, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Ολυμπιακό, Λε Μαν, ΠΑΟΚ ενώ ενδιάμεσα υπήρξε και η Δόξα Λευκάδας. Το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε στον βαθμό που θα ήθελε λόγω της απουσίας του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου αλλά και της αντίστοιχης του Στέφαν Γιόβιτς ο οποίος παραμένει στο στάδιο ενσωμάτωσης στην ομάδα λόγω των διαδοχικών προβλημάτων υγείας και του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών.

Η απόφαση ενίσχυσης δεν σημαίνει αμφισβήτηση

Η τωρινή ομάδα σχηματίστηκε από τα μέσα του περασμένου Ιούλη και με δεδομένη την πρόθεση περαιτέρω ενίσχυσης στη διάρκεια της περιόδου. Για την ακρίβεια, σημειώθηκε κατ’ επανάληψη ότι το τεχνικό επιτελείο ήθελε πρώτα να δει το ήδη σχηματισμένο γκρουπ και στη συνέχεια να αποφασίσει για προσθετικές ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε βγήκε από την αγορά, ίσα-ίσα που κινείται στους κόλπους αυτής από τα μέσα του Σεπτέμβρη τσεκάροντας τις διαθέσιμες περιπτώσεις, δίχως μάλιστα να έχει αποφασίσει για συγκεκριμένο στιλ παίκτη. Όταν τραυματίστηκε ο Χαραλαμπόπουλος – στα μέσα του περασμένου Οκτώβρη – κυριάρχησε η αίσθηση περί άμεσης προσθήκης φόργουορντ αλλά αυτή διαψεύστηκε από τον ίδιο τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και μέσα από τις πράξεις του.

Στην τελευταία τοποθέτηση επί του θέματος, πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Nick Galis Hall, οι επιτελείς του Άρη έθεσαν ως δεδομένη τη μία κίνηση ενίσχυσης έως και τα μέσα του Γενάρη όπου εκπνέει το δικαίωμα προσθήκης παίκτη για ομάδα του Eurocup. Συνεπώς, δεν άλλαξε κάτι στις τελευταίες 7-10 ημέρες, ούτε φυσικά η αγωνιστική πολιτική του club. Επιπλέον, από τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις διασυλλογικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, ο Άρης είναι η μοναδική που έχει περιοριστεί στον αριθμό των επτά ξένων παικτών παρότι χρειάστηκε να διαχειριστεί κάμποσους τραυματισμούς μακράς διάρκειας (σ. σ. Γιόβιτς, Χαραλαμπόπουλος, Μποχωρίδης, Τανούλης).

Πέραν της πρόθεσης, είναι περιορισμένες οι επιλογές στην αγορά

Ο Άρης δεν είναι η μοναδική ομάδα που κινείται με «κομπόδεμα» στην αγορά. Το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, έγκειται περισσότερο στον βαθμό του αισθήματος σιγουριάς που μπορεί να αναπτύξει στην ομάδα η επιλογή ενός εκ των παικτών που έχουν προταθεί. Στην παρούσα στιγμή, οι επιλογές από την Ευρώπη – και για την ακρίβεια παικτών του αγωνιστικού επιπέδου του Άρη – δεν είναι πολλές. Οι καλοί παίκτες έχουν ομάδες, δεν βγαίνουν εύκολα από αυτές. Προφανώς τα δεδομένα αλλάζουν ανά βδομάδα.

Πηγαίνοντας στην αγορά των free agents από το ΝΒΑ, στον Άρη εκτιμούν ότι εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο η επιλογή ενός παίκτη ο οποίος δεν είναι «ψημένος» στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια άποψη έχουν κι άλλα club που κινούνται στην αγορά. Η επιλογή παίκτη συνηθισμένου στην κουλτούρα του ΝΒΑ εξασφαλίζει τις παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο αλλά δεν εγγυάται την απορρόφησή του στο ήδη σχηματισμένο γκρουπ και στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Το ιδανικό σενάριο είναι να έχει περάσει από την Ευρώπη και να αντιλαμβάνεται τη φιλοσοφία της Ευρώπης, αυτό το «every games maters», στο οποίο πρόσφατα αναφέρθηκε και ο Νίκολα Γιόκιτς σε μια προσπάθειά του να εξηγήσει στους Αμερικάνους δημοσιογράφους τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ηπείρων.

Εν τέλει, είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα προχωρήσει σε τουλάχιστον μία κίνηση αλλά ο χρόνος εκτέλεσης αυτής θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που προσφέρει η αγορά. Βιασύνη δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει…