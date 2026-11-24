Ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, πραγματοποίησε μεγάλη συνέντευξη στο «basketballsphere» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ο Άρης αναμένεται να αποκτήσει νέο παίκτη.

Σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ζόραν Λούκιτς στο «basketballsphere», αποκάλυψε πως ο Άρης αναμένεται να υπογράψει έναν καινύργιο παίκτη.

Ο προπονητής του Ηρακλή μίλησε μεταξύ άλλων και για τους στόχους της ομάδας του τη φετινή σεζόν, καθώς και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την αποχώρησή του από την Παρτίζαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Είχαμε μια καλή προετοιμασία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν απλώς προετοιμασία, αλλά όλα φαίνονταν καλά. Στη συνέχεια, παίξαμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας και χάσαμε και τα δύο στην παράταση, παρόλο που ουσιαστικά είχαμε κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Μετά από αυτό, στο FIBA ​​Europe Cup, είχαμε μια ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά τη χάσαμε».

Για τους στόχους του Ηρακλή:

«Όσο για τις φιλοδοξίες μας και τους ελάχιστους στόχους που έχουμε θέσει για τον εαυτό μας, ένας από αυτούς είναι να μπούμε στα πλέι οφ φέτος. Θα δούμε αν μας ανοίξει κάτι καλύτερο. Την περασμένη σεζόν, χάσαμε την πρόκριση αποκλειστικά και μόνο λόγω της διαφοράς πόντων. Είχα έρθει μόλις ενάμιση μήνα νωρίτερα, οπότε ήμουν νέος προπονητής, υπήρχαν νέοι παίκτες και χρειάστηκε λίγος χρόνος για να συνεννοηθούν όλοι.»

Για τον Άρη:

«Λοιπόν, ο Άρης έχει ήδη νικήσει και τις δύο ομάδες. Πρέπει να παραδεχτώ ότι το παιχνίδι εναντίον του Παναθηναϊκού ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά άξιζαν απόλυτα τη νίκη τους εναντίον του Ολυμπιακού. Τους κυριάρχησαν απόλυτα, οπότε θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και απλώς κοιτάξτε όλα όσα συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι, όλα μέσα σε δύο μήνες. Είναι απίστευτο. Νέοι ιδιοκτήτες, αλλαγές στους προϋπολογισμούς και τις φιλοδοξίες - αυτό ασκεί μια μικρή πίεση στους άλλους συλλόγους.

Όταν κοιτάς τους προϋπολογισμούς τους απ' έξω, ξαφνικά αρχίζεις να ακούς για τους παίκτες που θέλουν να υπογράψουν φέτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά τους να κάνουν μεταγραφές. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ έλαβε αύξηση στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ξέρω ότι και ο Άρης ετοιμάζεται να υπογράψει έναν ακόμη παίκτη. Παίξαμε με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας και χάσαμε ένα κλειστό παιχνίδι. Ο Τσεντί Οσμάν ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες τους εκείνο το βράδυ. Έκτοτε έχει τραυματιστεί, κάτι που είναι προφανώς ένα μεγάλο πλήγμα για αυτούς, αλλά βλέπω ότι ετοιμάζονται να κάνουν κάποιες επιπλέον αλλαγές στο ρόστερ».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την αποχώρησή του από την Παρτίζαν:

«Λοιπόν, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Όσο για την αποχώρησή του, έχει ήδη περάσει αρκετός καιρός και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία κάποια στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος που πήρε την απόφασή του. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι συνέβη και τα πράγματα δεν μπορούσαν να συνεχιστούν έτσι. Έφυγε και κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι.»



