Ο ΠΑΟΚ... απέδρασε από το Σαράγεβο

Ο ΠΑΟΚ... έπαιξε με τη φωτιά στο τέλος και μετά από ένα παιχνίδι με κλειστό σκορ και στα 40 λεπτά, πέρασε με 72-75 από την έδρα της Μπόσνα.

Σε ένα παιχνίδι που και πάλι ζορίστηκε πολύ, κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, για να κάνει το 2/2 στον όμιλο του Eurocup και να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 72-75 στο Σαράγεβο της Μπόσνα, παρά το λάθος του Όσμαν στο τέλος και τα δύο τρίποντα των γηπεδούχων που βρήκαν σίδερο, έχοντας τον Καλάθη με 7 ασίστ και τους Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, επίσης με διψήφιο πόντων.

Η δουλειά έγινε και απόψε για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, κόντρα σε ένα σκληροτράχηλο αντίπαλο, με το "Δικέφαλο του Βορρά" να κάνει το 2/2 στον ευρωπαϊκό όμιλο και να συνεχίζει την και την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας τη Λιετκαμπέλις.

Ο αγώνας:

O Καλάθης ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι, δίνοντας 4 ασίστ για το 8-13 του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα. Η είσοδος του Άτιτς έφερε λύσεις στην επίθεση για τη Μπόσνα, ο Χάτζινς αντίστοιχα είχε τις απαντήσεις για τους Θεσσαλονικείς (18-22), οι οποίοι είχαν θέματα κοντά στο καλάθι στην άμυνά τους. Ο Φόστερ με ένα τρίποντο έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (18-25), αλλά οι γηπεδούχοι με Πέρι και Πόποβιτς επέστρεψαν (33-33). Ο ΠΑΟΚ στο ίδιο διάστημα, έβγαζε ανοικτά σουτ, αλλά ήταν ως επί το πλείστον άστοχος, ωστόσο με ένα τρίποντο του Χάτζινς και με την 6η ασίστ του Καλάθη, ο Μουρ έκανε το 35-40 στην ανάπαυλα.

O ΠΑΟΚ μπήκε νωθρός στην άμυνα, ο Φόστερ είχε απαντήσεις με τη Μπόσνα να περνάει μπροστά με τρίποντο του Τάλιτς (48-47),αλλά σε εκείνο το σημείο έχασε με τραυματισμό στον Πόποβιτς που έκανε ζημιά κοντά στο καλάθι. Ο Ταϊρί έδωσε μια λύση από μακριά για το 52-51, αλλά η Μπόσνα πήγε στο 59-53. Με Όσμαν, Ταϊρί και πιο άμεσο μπάσκετ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 59-57, με την 3η περίοδο να κλείνει στο 61-59. Το κοντό σχήμα ήταν αποδοτικό για τον ΠΑΟΚ και στις δύο πλευρές του παρκέ (61-65), αλλά ο Ταϊρί εκεί, έχασε το καθαρό του μυαλό (66-67). Καλάθης και Φόστερ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 68-71, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων (69-73). Ο Όσμαν έχασε τη μπάλα, ο Πάιπς όμως που είχε 9/9 βολές, είχε 1/2 σε εκείνο το σημείο (72-73), με τον Ταϊρί να μην τον μιμείται και να κάνει το 72-75. Ο Μουρ δεν έκανε φάουλ, ο Πάιπς αστόχησε στο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ έχασε το ριμπάουντ, ο Τάλιτς αστόχησε και αυτός και η νίκη, έμεινε στους "ασπρόμαυρους"

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στην 4η περίοδο έσφιξε πολύ την άμυνα του και στο τέλος, δεν πλήρωσε το γεγονός ότι δεν έκανε φάουλ



MVP O… Ο Νικ Καλάθης μπορεί να είχε 4 πόντους, αλλά έδωσε 7 ασίστ και όσο ήταν στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ είχε σαφώς καλύτερη επιθετική εικόνα



ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Τσέντι Όσμαν ήταν και πάλι ο πρώτος σκόρερ, με 17 πόντους, αν και έχει κάνει πιο μεστές εμφανίσεις.



ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Σον Πάιπς είχε 16 πόντους, αλλά ήταν και μοιραίος τόσο με τη χαμένη βολή στο 71-73, όσο και με το τρίποντο στο τέλος.



ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κάιλ Αλεξάντερ, είχε 6 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ στην άμυνα, είχε τις στιγμές του, καλές και κακές.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Τσέντι Όσμαν είχε 0/7 τρίποντα...

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-40, 61-59, 72-75

h3 style="background-color: #cc0000; color: #fff; padding: 10px 15px; margin: 25px 0 0 0; font-size: 16px; text-transform: uppercase;"> ΜΠΟΣΝΑ (Ντάριο Γκέργκια) — 61

Παίκτης Xρ. Π 2Π 3Π Β Ρ (Ε-Α) ΑΣ ΚΛ ΛΑ ΤΑΜ Φ (Κ) PIR Σον Πάιπς Τζ. * 18:48 11 2/2 0/2 7/7 1 (0-1) 2 0 1 0 1 (4) 14 Μάρκους Ντομάσκ 09:07 0 0/1 0/0 0/0 0 (0-0) 0 0 0 0 0 (0) -1 ΝτιΆντρε Γκόλστον * 19:07 4 2/4 0/0 0/0 0 (0-0) 1 0 2 0 1 (0) 0 Έντιν Άτιτς 14:58 11 3/3 1/4 2/2 2 (1-1) 2 0 0 0 1 (1) 12 Άντιν Βράμπατς 13:41 3 1/1 0/0 1/2 0 (0-0) 1 0 0 0 2 (2) 3 Ρέτζιναλντ Πέρι 19:27 9 2/6 0/2 5/6 11 (6-5) 0 1 2 0 3 (4) 13 Γκάρι Μπράουν 13:07 7 2/4 1/1 0/0 0 (0-0) 3 1 0 0 1 (3) 4 Ντάρκο Τάλιτς * 17:53 6 0/1 1/1 3/4 3 (0-3) 1 0 1 0 2 (2) 7 Νίκολα Πόποβιτς * 17:51 10 5/8 0/1 0/0 5 (2-3) 0 0 0 0 0 (1) 13 Ράιαν Χόκινς * 11:01 0 0/0 0/0 0/0 2 (0-2) 0 0 1 0 2 (0) 2 ΣΥΝΟΛΟ 155:00 61 17/30 3/11 18/21 27 (9-18) 10 1 12 0 13 (17) 67

* Αρχική πεντάδα | Ρ (Ε-Α): Ριμπάουντ (Επιθετικά-Αμυντικά) | Φ (Κ): Φάουλ (Κερδισμένα)