Ο ΠΑΟΚ... απέδρασε από το Σαράγεβο

Σε ένα παιχνίδι που και πάλι ζορίστηκε πολύ, κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, για να κάνει το 2/2 στον όμιλο του Eurocup και να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 72-75 στο Σαράγεβο της Μπόσνα, παρά το λάθος του Όσμαν στο τέλος και τα δύο τρίποντα των γηπεδούχων που βρήκαν σίδερο, έχοντας τον Καλάθη με 7 ασίστ και τους Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, επίσης με διψήφιο πόντων.
Η δουλειά έγινε και απόψε για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, κόντρα σε ένα σκληροτράχηλο αντίπαλο, με το "Δικέφαλο του Βορρά" να κάνει το 2/2 στον ευρωπαϊκό όμιλο και να συνεχίζει την και την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας τη Λιετκαμπέλις.
Ο αγώνας:
O Καλάθης ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι, δίνοντας 4 ασίστ για το 8-13 του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα. Η είσοδος του Άτιτς έφερε λύσεις στην επίθεση για τη Μπόσνα, ο Χάτζινς αντίστοιχα είχε τις απαντήσεις για τους Θεσσαλονικείς (18-22), οι οποίοι είχαν θέματα κοντά στο καλάθι στην άμυνά τους. Ο Φόστερ με ένα τρίποντο έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (18-25), αλλά οι γηπεδούχοι με Πέρι και Πόποβιτς επέστρεψαν (33-33). Ο ΠΑΟΚ στο ίδιο διάστημα, έβγαζε ανοικτά σουτ, αλλά ήταν ως επί το πλείστον άστοχος, ωστόσο με ένα τρίποντο του Χάτζινς και με την 6η ασίστ του Καλάθη, ο Μουρ έκανε το 35-40 στην ανάπαυλα.
O ΠΑΟΚ μπήκε νωθρός στην άμυνα, ο Φόστερ είχε απαντήσεις με τη Μπόσνα να περνάει μπροστά με τρίποντο του Τάλιτς (48-47),αλλά σε εκείνο το σημείο έχασε με τραυματισμό στον Πόποβιτς που έκανε ζημιά κοντά στο καλάθι. Ο Ταϊρί έδωσε μια λύση από μακριά για το 52-51, αλλά η Μπόσνα πήγε στο 59-53. Με Όσμαν, Ταϊρί και πιο άμεσο μπάσκετ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 59-57, με την 3η περίοδο να κλείνει στο 61-59. Το κοντό σχήμα ήταν αποδοτικό για τον ΠΑΟΚ και στις δύο πλευρές του παρκέ (61-65), αλλά ο Ταϊρί εκεί, έχασε το καθαρό του μυαλό (66-67). Καλάθης και Φόστερ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 68-71, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων (69-73). Ο Όσμαν έχασε τη μπάλα, ο Πάιπς όμως που είχε 9/9 βολές, είχε 1/2 σε εκείνο το σημείο (72-73), με τον Ταϊρί να μην τον μιμείται και να κάνει το 72-75. Ο Μουρ δεν έκανε φάουλ, ο Πάιπς αστόχησε στο τρίποντο, ο ΠΑΟΚ έχασε το ριμπάουντ, ο Τάλιτς αστόχησε και αυτός και η νίκη, έμεινε στους "ασπρόμαυρους"
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στην 4η περίοδο έσφιξε πολύ την άμυνα του και στο τέλος, δεν πλήρωσε το γεγονός ότι δεν έκανε φάουλ
MVP O… Ο Νικ Καλάθης μπορεί να είχε 4 πόντους, αλλά έδωσε 7 ασίστ και όσο ήταν στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ είχε σαφώς καλύτερη επιθετική εικόνα
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Τσέντι Όσμαν ήταν και πάλι ο πρώτος σκόρερ, με 17 πόντους, αν και έχει κάνει πιο μεστές εμφανίσεις.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Σον Πάιπς είχε 16 πόντους, αλλά ήταν και μοιραίος τόσο με τη χαμένη βολή στο 71-73, όσο και με το τρίποντο στο τέλος.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κάιλ Αλεξάντερ, είχε 6 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ στην άμυνα, είχε τις στιγμές του, καλές και κακές.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Τσέντι Όσμαν είχε 0/7 τρίποντα...
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-40, 61-59, 72-75
h3 style="background-color: #cc0000; color: #fff; padding: 10px 15px; margin: 25px 0 0 0; font-size: 16px; text-transform: uppercase;"> ΜΠΟΣΝΑ (Ντάριο Γκέργκια) — 61
|Παίκτης
|Xρ.
|Π
|2Π
|3Π
|Β
|Ρ (Ε-Α)
|ΑΣ
|ΚΛ
|ΛΑ
|ΤΑΜ
|Φ (Κ)
|PIR
|Σον Πάιπς Τζ. *
|18:48
|11
|2/2
|0/2
|7/7
|1 (0-1)
|2
|0
|1
|0
|1 (4)
|14
|Μάρκους Ντομάσκ
|09:07
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|0 (0-0)
|0
|0
|0
|0
|0 (0)
|-1
|ΝτιΆντρε Γκόλστον *
|19:07
|4
|2/4
|0/0
|0/0
|0 (0-0)
|1
|0
|2
|0
|1 (0)
|0
|Έντιν Άτιτς
|14:58
|11
|3/3
|1/4
|2/2
|2 (1-1)
|2
|0
|0
|0
|1 (1)
|12
|Άντιν Βράμπατς
|13:41
|3
|1/1
|0/0
|1/2
|0 (0-0)
|1
|0
|0
|0
|2 (2)
|3
|Ρέτζιναλντ Πέρι
|19:27
|9
|2/6
|0/2
|5/6
|11 (6-5)
|0
|1
|2
|0
|3 (4)
|13
|Γκάρι Μπράουν
|13:07
|7
|2/4
|1/1
|0/0
|0 (0-0)
|3
|1
|0
|0
|1 (3)
|4
|Ντάρκο Τάλιτς *
|17:53
|6
|0/1
|1/1
|3/4
|3 (0-3)
|1
|0
|1
|0
|2 (2)
|7
|Νίκολα Πόποβιτς *
|17:51
|10
|5/8
|0/1
|0/0
|5 (2-3)
|0
|0
|0
|0
|0 (1)
|13
|Ράιαν Χόκινς *
|11:01
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|2 (0-2)
|0
|0
|1
|0
|2 (0)
|2
|ΣΥΝΟΛΟ
|155:00
|61
|17/30
|3/11
|18/21
|27 (9-18)
|10
|1
|12
|0
|13 (17)
|67
* Αρχική πεντάδα | Ρ (Ε-Α): Ριμπάουντ (Επιθετικά-Αμυντικά) | Φ (Κ): Φάουλ (Κερδισμένα)
ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι) — 65
|Παίκτης
|Xρ.
|Π
|2Π
|3Π
|Β
|Ρ (Ε-Α)
|ΑΣ
|ΚΛ
|ΛΑ
|ΤΑΜ
|Φ (Κ)
|PIR
|Ρεϊκουάν Γκρέι *
|23:09
|5
|1/4
|1/3
|0/0
|2 (2-0)
|1
|1
|2
|0
|3 (2)
|1
|Ναζ Μήτρου-Λονγκ *
|16:25
|0
|0/0
|0/2
|0/0
|1 (1-0)
|0
|0
|0
|0
|0 (0)
|-1
|Μπρίιν Τάιρι
|10:31
|12
|2/3
|2/4
|2/2
|2 (0-2)
|1
|1
|0
|0
|2 (2)
|13
|Τσεντί Οσμάν *
|26:02
|13
|5/6
|0/5
|3/4
|6 (1-5)
|1
|3
|1
|0
|2 (3)
|16
|Κάιλ Αλεξάντερ *
|16:56
|6
|3/3
|0/0
|0/0
|5 (1-4)
|2
|0
|0
|3
|2 (3)
|14
|Τρέβορ Χάτζινς
|16:11
|10
|2/2
|2/5
|0/0
|1 (0-1)
|2
|0
|1
|0
|2 (0)
|7
|Μάρκους Φόστερ
|14:01
|9
|1/1
|2/5
|1/2
|1 (1-0)
|0
|1
|0
|0
|2 (2)
|5
|Νίκος Περσίδης
|02:52
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0 (0-0)
|0
|0
|0
|0
|1 (0)
|-1
|Μπεν Μουρ
|14:04
|8
|4/4
|0/0
|0/0
|2 (0-2)
|0
|1
|0
|0
|2 (1)
|10
|Νικ Καλάθης *
|14:49
|2
|1/2
|0/1
|0/0
|1 (1-0)
|7
|1
|0
|0
|1 (0)
|7
|ΣΥΝΟΛΟ
|155:00
|65
|19/25
|7/25
|6/8
|21 (7-14)
|14
|9
|7
|3
|17 (13)
|72
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