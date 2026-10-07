Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup, Μπαχτσεσεχίρ, καθώς ενέταξε στο δυναμικό της τον πολύπειρο Λούκα Μίτροβιτς.

Η Μπαχτσεσεχίρ συνεχίζει την ενίσχυσή της! Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο φετινό EuroCup έκανε «δικό» της τον Λούκα Μίτροβιτς, έναν παίκτη με εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ έχει στο βιογραφικό του 197 αγώνες στη EuroLeague με τις φανέλες των Μπάμπεργκ και Ερυθρού Αστέρα, μετρώντας 6.9 πόντους και 3.9 ριμπάουντ σε περίπου 18 λεπτά ανά αγώνα. Πέρυσι αγωνίστηκε για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ μέχρι πρότινος δεν είχε ομάδα.

Πλέον, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύνολο του Σάσα Τζόρτζεβιτς, που έχει δομήσει ένα πολύ δυνατό ρόστερ και έχει πολλές αξιώσεις στη φετινή διοργάνωση, ενώ και εντός των τουρκικών συνόρων έχει ξεκινήσει δυναμικά με 2/2, ρίχνοντας μάλιστα στο... καναβάτσο τη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.