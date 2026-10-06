Τρινκιέρι: «Είμαστε μία νέα ομάδα - Χρειαζόμαστε χρόνο»
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη φέτος και να κάνει το 2/2 στο EuroCup. Φιλοξενήθηκε από την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup και επικράτησε με 75-72.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε το δικό του σχόλιο μετά το παιχνίδι και τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία καινούργια ομάδα και θα χρειαστεί χρόνο.
Ο Τρινκιέρι είπε
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπόσνα ήταν αρκετά σταθερή στο β’ μέρος, αλλά εμείς καταφέραμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή.
Είμαστε μια νέα ομάδα, με νέο προπονήτη, όλα είναι καινούργια, οπότε η ιστορία είναι πάντα ίδια: χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν τον έχουμε τον χρόνο, αλλά τον χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πώς πρέπει να παίζουμε μαζί.
Στο τέλος πιστεύω ότι βρήκαμε τους 5 παίκτες που μπόρεσαν να συνυπάρξουν μαζί στο παιχνίδι και πήραμε κάποια καλά ριμπάουντ».
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