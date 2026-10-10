Η Λιετκαμπέλις ηττήθηκε από τη Γιόναβος με 71-65, τρεις μέρες πριν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το EuroCup.

Τρεις μέρες πριν τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ, η Λιετκαμπέλις ηττήθηκε από την Γιόναβος με 71-65 στο γήπεδό της.

Οι φιλοξενούμενοι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης είχαν τον έλεγχο, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να σκοράρουν μόνο 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι σκληρές άμυνες συνεχίστηκαν στη 2η περίοδο, με τις ομάδες να κλείνουν το ημίχρονο κοντά στο σκορ (28-33, 20').

Μετά την ανάπαυλα η Λιετκαμπέλις κυριάρχησε, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Γιόναβος έκανε την ανατροπή και στο τέλος κατάφερε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη.

Πρώτος σκόερ για τους νικητές ο Γιόνσον με 20 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φεβριέ με 17π. Πλεόν η Λιεκταμπέλις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ (13/10, 19:00 LIVE από το Gazzetta).

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 28-33, 43-47,65-71