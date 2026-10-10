Γκρέι: «Έχει δίκιο ο κόουτς, πρέπει να είμαι πιο σταθερός»

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι είχε 12 πόντους κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ELABET, ο Τρινκιέρι στις δηλώσεις του, μίλησε για ανάγκη σταθερότητας και ο Αμερικανός συμφώνησε.

«Ήταν μια σπουδαία ομαδική νίκη. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε και θα μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα, αλλά είναι πάντα καλό να κερδίζεις. Ειδικά στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μας για το ελληνικό πρωτάθλημα, αν και χωρίς φιλάθλους. Ήταν κάπως διαφορετικό το συναίσθημα, αλλά ήταν σημαντικό που πήραμε τη νίκη σήμερα» είπε για τη νίκη σήμερα, ενώ για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό και τη δική του προσαρμογή, σημείωσε...

«Αρχίζω σιγά σιγά να βρίσκω τα πατήματά μου. Είναι μια νέα κατάσταση για μένα, νέα ομάδα, νέοι προπονητές και έχασα πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυτός ο χρόνος ήταν πολύτιμος και ακόμη προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου. Ελπίζω να συμβεί σύντομα, αλλά πιστεύω ότι θα γίνομαι καλύτερος σε κάθε παιχνίδι. Το σώμα μου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Πραγματικά αισθάνομαι υπέροχα σωματικά. Στο μπασκετικό κομμάτι ακόμη προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου, αλλά όσον αφορά τον τραυματισμό μου, όλα είναι καλά. Αισθάνομαι 100% υγιής και πλέον κοιτάζω μπροστά, προσπαθώντας να βοηθήσω την ομάδα μου».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια και το απαιτητικό πρόγραμμα, είπε... «Είμαι ενθουσιασμένος. Για τέτοιες στιγμές ζεις όταν παίζεις μπάσκετ. Προσωπικά προτιμώ να παίζω αγώνες παρά να κάνω προπονήσεις. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και πολλές ευκαιρίες να βελτιωθούμε ως ομάδα, αλλά και εγώ προσωπικά να βρω τα πατήματά μου. Ανυπομονώ γι' αυτό. Το σώμα μου αισθάνεται καλά, οι άνθρωποι της ομάδας κάνουν εξαιρετική δουλειά στη φροντίδα μας και είμαι έτοιμος. Θα είμαι έτοιμος για τα επόμενα παιχνίδια, όπως και ολόκληρη η ομάδα».

Όσο για την εικόνα της ομάδας σήμερα, χωρίς Καλάθη, Όσμαν, σημείωσε... «Ήταν διαφορετικά. Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι χωρίς αυτούς τους δύο παίκτες, αλλά έχουμε ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα μας και έχουμε τη νοοτροπία ότι όταν λείπει κάποιος, ο επόμενος πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει. Προφανώς αυτοί οι δύο είναι πολύ σημαντικοί για εμάς και θα είναι διαθέσιμοι όταν έρθουν τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Είναι δικοί μας άνθρωποι, αλλά είναι καλό να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να βρούμε τα πατήματά μας και να καταλάβουμε κάποια πράγματα παίζοντας χωρίς αυτούς».

Για την απουσία των φιλάθλων σήμερα, ανέφερε... «Ήταν διαφορετικά. Δεν γνώριζα ότι υπήρχε τιμωρία και ότι δεν θα είχαμε φιλάθλους. Νομίζω μας ενημέρωσαν χθες ή λίγο πριν από το παιχνίδι. Οι φίλαθλοι αποτελούν τεράστιο κομμάτι του αθλητισμού, ειδικά εδώ. Μας δίνουν πολλή ενέργεια και εμείς τροφοδοτούμαστε από αυτήν. Σίγουρα μας έλειψαν σήμερα».

Γι’ αυτά που τους είπε ο Τρινκιέρι στο ημίχρονο, απάντησε... «Μας ζήτησε να διατηρήσουμε την έντασή μας, να παίξουμε λίγο πιο δυνατά, να είμαστε πιο σκληροί σωματικά και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Προφανώς γνωρίζαμε πριν από τον αγώνα ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, υπό μία έννοια, αλλά μπορείς να χάσεις από οποιονδήποτε. Η Δόξα Λευκάδας είναι μια πολύ καλή ομάδα, με επαγγελματίες παίκτες, οπότε δεν μπορείς να υποτιμάς κανέναν. Αυτό μας τόνισε και ο προπονητής. Ότι ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε».

Για την ατάκα του Τρινκιέρι να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα: «Αυτό είναι το μήνυμά του προς εμένα από την πρώτη στιγμή που υπέγραψα εδώ. Να είμαι σταθερός. Ξέρω ότι μπορώ να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα στο παρκέ και να βοηθήσω την ομάδα με πολλούς τρόπους. Αυτή είναι η πρόκληση που μου θέτει καθημερινά. Ακούω αυτό το μήνυμα κάθε μέρα. Με προκαλεί να είμαι σταθερός και ξέρω ότι πρέπει να το καταφέρω, τόσο για να φτάσει η ομάδα εκεί που θέλουμε όσο και για να εξελιχθεί η καριέρα μου όπως επιθυμώ. Επομένως, θεωρώ ότι η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική και συμφωνώ μαζί του σε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσω και πιστεύω ότι αυτό θα έρθει με τον χρόνο, καθώς θα αποκτώ καλύτερη χημεία με τους συμπαίκτες μου, θα δουλεύω περισσότερο στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού και θα βρίσκω τον ρυθμό και τις δυνάμεις μου. Σίγουρα έχει δίκιο σε αυτό».