Μπαζίνας: «Παίρνω πράγματα καθημερινά από Καλάθη, Όσμαν»

Ο Νάσος Μπαζίνας μίλησε για τη δική του προσαρμογή στον ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη με 86-73 επί της Δόξας Λευκάδας ELABET.

O νεαρός γκαρντ, ελλείψει του Νικ Καλάθη, ο οποίος έμεινε εκτός για να πάρει ανάσες σήμερα, έπαιξε για 16:24, έχοντας 8 πόντους και 3 ασίστ για κανένα λάθος. Μιλώντας, μετά το παιχνίδι, αρχικά για τη νίκη, ανέφερε... «Είναι ωραίο να νικάμε, να εξελισσόμαστε ως ομάδα να βελτιώνουμε τις αδυναμίες μας και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Ήταν μια σημαντική νίκη, προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι».

Όσο για τη συνέχεια, σημείωσε... «Είναι πολύ ωραίο να νικάμε, το μεγαλύτερο πράγμα είναι να νικάει η ομάδα, τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε, να βελτιωθούμε όπως ξαναείπα και να νικήσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά».

Τέλος για τη δική του προσαρμογή του και τη συνύπαρξη με τον Νικ Καλάθη: «Για εμένα είναι κάτι πρωτόγνωρο, να είμαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα, και σίγουρα το να είμαι συμπαίκτης με τον Νικ αλλά και με τα άλλα τα παιδιά, με τον Τζέντι με όλους τους παίκτες που έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, με κάνει και εμένα να παίρνω πράγματα να μαθαίνω καθημερινά, στους αγώνες, στην προπόνηση. Το πόσο σωστοί είναι στην καθημερινότητά τους, σαν παίκτες, σαν άνθρωποι και κοιτάω να μαθαίνω κάθε μέρα».