Αν υπάρχουν θαύματα στον αθλητισμό, ένα από αυτά είναι η Μπούργκος η οποία υστερεί σε φήμη αλλά με τρεις τίτλους σε έξι χρόνια εξέπληξε την Ευρώπη.

Προσεγγίζοντας με εμπορικά κριτήρια το αυριανό (7/10, 20:00-Live από το Gazzetta) πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη, πιθανότατα, ελάχιστοι θα του αποδώσουν... μεγάλο βαθμό γιατί δεν γνωρίζουν καλά την ισπανική Μπούργκος, πολλώ δε μάλλον τα πεπραγμένα της. Πριν από μια ντουζίνα χρόνων εξάλλου, αγωνιζόταν στο τοπικό Πρωτάθλημα της Ισπανίας και η δε ίδρυση της επαγγελματικής ομάδας έγινε το 2015 ενώ το 2020 πήρε την τωρινή επωνυμία της! Πώς αυτή η ομάδα κατάφερε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κατακτήσει δύο φορές (2020, 2021) το BCL αλλά και το Διηπειρωτικό Κύπελλο (2021), είναι από τα θαύματα που επιφυλάσσει ο αθλητισμός. Ένα από αυτά είναι και η συγκεκριμένη ομάδα. Άσημη έως το Final Four του BCL που είχε γίνει στην Αθήνα, όταν μάλιστα είχε αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα ΑΕΚ και κανείς δεν περίμενε εκείνον τον αποκλεισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για το αγωνιστικό σχέδιο μπορεί να αντλήσει κανείς από τον Ζοάν Πεναρόγια καθώς αυτός είναι ο προπονητής που την οδήγησε σε ανεπανάληπτες, μάλλον και απρόσμενες επιτυχίες. Η δική του επίδραση αποδείχθηκε εξάλλου από την ημέρα αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία καθώς η Μπούργκος υποβιβάστηκε και επέστρεψε πέρυσι στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού μπάσκετ.

Διοικητικά, οικονομικά και εταιρικά, όλα «οφείλονται» στον Φέλιξ Σάντσο. Δεν είναι απλά πρόεδρος της ομάδας αλλά και ιδιοκτήτης της εταιρίας real estate του οποίου το όνομα «συντροφεύει» την Μπούργκος. Η εταιρία του θεωρείται ισχυρότατη – στον κλάδο της – στην Ισπανία και η αύξηση του κύκλου εργασιών της συνδυάστηκε με την εκτόξευση ενός club του οποίου την ύπαρξη ελάχιστοι γνώριζαν.

Κατά τα ισπανικά Media, ο Φέλιξ Σάντσο δεν ασκεί απλά διοίκηση αλλά συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων επί του αγωνιστικού, γι’ αυτό εξάλλου ανέλαβε και την ευθύνη του υποβιβασμού έπειτα από τις ευρωπαϊκές κατακτήσεις. Η δε επιλογή του Πόρφι Φίσακ στην τεχνική ηγεσία στοιχειοθετεί δική του απόφαση με πολύ συγκεκριμένο υπόβαθρο. «Είμαι φαν του Πόρφι από τότε που κοούτσαρε την Παλένσια και μετά που πήγε στην Γκιμπουθκόα. Με ομάδα χαμηλού μπάσκετ μας κέρδισε στο Κολοσσαίο (σ. σ. έδρα της Μπούργκος) με σχεδόν 30 πόντους. Εκείνη την ημέρα, όταν τον συνάντησα στη φυσούνα, είπα στον συνεργάτη μου ‘αυτός είναι ο προπονητής που χρειαζόμαστε», είπε σε συνέντευξή του το περασμένο καλοκαίρι, λίγο μετά την πρόσληψη του 61χρονου τεχνικού.

Ως παλιός ποδοσφαιριστής ο οποίος αναγκάστηκε να σταματήσει νωρίς λόγω διαδοχικών εγχειρήσεων στο γόνατο, ο πρόεδρος της Μπούργκος είχε δραστηριοποιηθεί και στην ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά δεν επέμεινε. Αντιθέτως, το έπραξε με πάθος στην αντίστοιχη μπασκετική φτάνοντας στο σημείο να σκαρφαλώσει στη λίστα των ευρωπαϊκών club με τους περισσότερους followers στα social media! Έως το 2020, προφανέστατα, είχε ελάχιστους. Παράλληλα, υπήρξε προπονητής της τοπικής ομάδας χάντμπολ, ικανοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το πάθος του για τα σπορ.

Η ομάδα των εννιά εθνικοτήτων

Προσεγγίζοντας το παρόν, αυτή είναι η τωρινή Μπούργκος. Μια ομάδα με παίκτες εννιά διαφορετικών εθνικοτήτων. Από τον Τζαμαϊκανό Όντιτζ έως τον Ουρουγουανό Χοακίν Ταμποάδα. Σε μια σύντομη σκιαγράφηση της αυριανής αντιπάλου του Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε κυρίως στο ταλέντο της. Ο αρχιτέκτονας της φετινής ομάδας, Πόρφι Φίσακ, αναφέρθηκε στην ωριμότητά της. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ανταγωνιστική ομάδα. Αυτό φάνηκε στην πρεμιέρα του Eurocup και στη νίκη επί της Τσεντεβίτα όπου ο Αμερικανός Ντι Τζέι Στιούαρτ έκανε καταπληκτική finish παιχνιδιού. Το ίδιο επιβεβαίωσε και μέσα από την εκτός έδρας νίκη επί της Γέιδα.

Στο «Κολοσσαίο» ηττήθηκε από την Μπασκόνια καθώς υστέρησε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σ’ εκείνο το παιχνίδι μάζεψε διπλάσιο αριθμό ριμπάουντ (51-26), ανανέωσε 23 επιθέσεις αλλά σούταρε με 14% έξω από τα 6,75. Αντιθέτως, με την Τσεντεβίτα εκτέλεσε με ακρίβεια 50%. Η γρήγορη κυκλοφορία μπάλας και το ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασιών είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της, αν και πρόκειται για νέα ομάδα. Σε δύο αγώνες στην Ισπανία σκόραρε κατά μέσο όρο 95.5 πόντους και στη μέχρι στιγμής στατιστική απεικόνιση θα δει κανείς ότι έξι παίκτες έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, σ’ ένα στοιχείο που δείχνει πράγματα ως προς τη φιλοσοφία μπάσκετ που υπηρετεί. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά. «Μια θρυλική πόλη», όπως την χαρακτήρισε και ο Φίσακ ο οποίος λόγω ηλικίας (σ. σ. 61) και παραστάσεων, ξέρει τί εστί Άρης…

Photo Credits: Χ