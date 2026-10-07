Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον πρώτο όμιλο του Eurocup μετά τη νίκη του Άρη επί της Μπούργκος.

Ο Άρης με... πατημένο το γκάζι, κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες του στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς σε ένα κατάμεστο «Nick Galis Hall» υποδέχθηκαν την Μπούργκος για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης και επικράτησαν με 93-80.

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ο Άρης είναι η μόνη ομάδα του Α' ομίλου μαζί με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, που μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, έχουν ισάριθμες νίκες.

H κατάταξη στον 1ο Όμιλο

Χάποελ Ιερουσαλήμ 2-0 Άρης 2-0 Ντερτόνα 1-1 Ρίγας 1-1 Μπούργκος 1-1 Σίγουλβς 0-1 Τσεντεβίτα 0-2 Λε Μαν 0-2

Τα αποτελέσματα (2η αγωνιστική)