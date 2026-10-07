Το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Άρη επί της Μπούργκος έκανε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Άρης έκανε το 2/2 στο EuroCup καθώς πήρε μία μεγάλη νίκη στην έδρα του. Υποδέχθηκε την ισπανική Μπούργκος και δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 93-80.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για το παιχνίδι και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δεν του άρεσε ότι είδε στο δεύτερο.

Ο Σπανούλης είπε

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, χαλαρώσαμε, δώσαμε 16 επιθετικά ριμπάουντ, παίξαμε πιο ατομικό μπάσκετ. Πρέπει να μείνουμε πιο συγκεντρωμένοι και συνεπείς για 40 λεπτά.

Στο πρώτο ημίχρονο ναι, είδα αυτά που θέλω στο δεύτερο όχι όμως. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νίκη».