Σπανούλης: «Καμία ομάδα δεν χτίστηκε σ’ έναν μήνα»

Ο Βασίλης Σπανούλης είπε πολλά στη συνέντευξη Τύπου επαναλαμβάνοντας ότι ο Άρης χρειάζεται στήριξη, υπομονή και όχι αρνητισμό.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης ήθελε και είπε πολλά. «Βγάλαμε αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην Καρδίτσα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που θέλουμε να παίζουμε όλη τη χρονιά. Είναι δύσκολο να παίζεις έτσι όλο παιχνίδι. Χαλαρώσαμε αρκετά δεύτερο, δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και δεν κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Καταλαβαίνω ότι όταν είναι μεγάλη η διαφορά, κάποιοι παίκτες θέλουν να σκοράρουν αλλά πρέπει να το δούμε γιατί δεν με κάνει χαρούμενο αυτό το γεγονός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαι χαρούμενος και περήφανος για την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας καθώς ήταν εξαιρετική η ατμόσφαιρα και μας βοήθησαν πολύ», είπε και ρωτήθηκε για τα επιθετικά ριμπάουντ στα οποία είχε αναφερθεί.

«Κάναμε τέτοιο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε κάτι αρνητικό. Κάναμε εξαιρετική εμφάνιση και όποιος έχει μπάσκετ ξέρει ότι στους 20-25 πόντους χαλαρώνουν και οι top ομάδες της Ευρώπης. Είναι φυσιολογικό. Θα είμαι τρελός αν μείνω στα αρνητικά μετά από μια τέτοια εμφάνιση. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καταπληκτικές άμυνες. Το κακό ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα».

Εκεί αναφέρθηκε για την εναλλαγή πρωταγωνιστών στο σκοράρισμα. «Ναι είναι καλό. Ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα για να τη δει κανείς σαν σκαλοπάτι αλλά μια μεγάλη ομάδα. Φέραμε παίκτες με πολυετή συμβόλαια γιατί πιστεύουμε σ’ αυτούς και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουν. Όσο περνάει ο καιρός η ομάδα θα εκπληρώνει τις επιθυμίες», απάντησε.

Σε ερώτηση για το δικό του ντεμπούτο στο Παλέ αλλά και πώς το έζησε παρουσία του Νίκου Γκάλη και του Ρίτσαρντ Σιάο, σημείωσε ότι… «ήταν φανταστικός. Μπορώ να μιλάω μέρες, μήνες και χρόνια για τον Νίκο ο οποίος έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια μας. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή και οι παίκτες δεν επηρεάστηκαν. Ίσα-ίσα που έβαλαν και τον κόσμο στο παιχνίδι με την απόδοσή τους και το πάθος τους».

Επέμεινε μάλιστα στα επιθετικά ριμπάουντ και στο εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. «Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ. Μοντέρνο, με ανιδιοτέλεια, καλή κυκλοφορία μπάλας, επιθετικά ριμπάουντ, τρεξίματα και δημιουργία. Παίκτες όπως ο Λευτέρης (Μποχωρίδης) έδωσαν αρκετά για τη δική μου οπτική. Η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και το σημαντικότερο είναι η δημιουργία κουλτούρας και ταυτότητας για να κερδίζει έχοντας πάντα με σεβασμό στον αντίπαλο. Στην Καρδίτσα δεν σεβαστήκαμε τους εαυτούς μας. Δεν χρειάζεται σκληρά λόγια αλλά εμπιστοσύνη στην ομάδα, πίστη και υπομονή. Καμία ομάδα δ3εν φτιάχτηκε σε έναν μήνα. Άλλες χρειάστηκαν χρόνια. Η ομάδα πρέπει να δουλεύει απερίσπαστη και να έχει την πίστη όλων».

Ρωτήθηκε για τους ρόλους. «Πιστεύω σε όλους τους παίκτες. Θέλω να έχουμε ενέργεια. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Στην πορεία ο καθένας θα βρει τον ρόλο του κι αυτό είναι το σημαντικότερο. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας. Οι παίκτες είναι coachable. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Σήμερα, παίξαμε καταπληκτική άμυνα. Αν δεν είχαμε τα χαμένα ριμπάουντ δεν θα δεχόμασταν περισσότερους από 60-65 πόντους».

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε και για τη διάλυση της Μονακό. «Είναι λυπηρό, δυστυχώς το ήξερα ότι θα γίνει και είναι κρίμα για μια ομάδα η οποία ξεκίνημα από τη Γ’ Εθνική κι έφτασε στον τελικό της Ευρώπης. Είναι λυπηρό για τους ανθρώπους που γνώρισα και με τους οποίους έχουμε αναμνήσεις κι έχουμε αναπτύξει σχέσεις φιλίας. Δυστυχώς όμως ήξερα ότι θα γίνει και επιβεβαιώθηκα».