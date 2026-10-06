Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Μπόσνα κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική του EuroCup.

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κόντρα στη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπόσνα (06/10, 20:30 LIVE από το Gazzetta), για τη 2η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να κάνει το 2/2 και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Στις δηλώσεις του ο Ιταλός τεχνικός ενόψει του αγώνα τόνισε:

«Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Μπόσνα θα παίξει πολύ δυνατά, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θα παίξουν σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να παίξουμε καλά για σαράντα λεπτά. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο ματς σε μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι πάντα ο οργανισμός μας (ΠΑΟΚ) σκανάρει την αγορά και αποφάσισε να προσθέσει εμπειρία και μέγεθος. Ο Μοτιεγιούνας έχει εμπειρία και γνωρίζει καλά το άθλημα. Η κίνηση αυτή ήταν στη σωστή κατεύθυνση».