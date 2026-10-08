Ο Μαρκ Κιούμπαν γνωρίζει πλέον ότι μια θέση πάντα θα τον περιμένει στο Nick Galis Hall καθώς η ΚΑΕ Άρης του απηύθυνε σχετική πρόσκληση.

Όλα ξεκίνησαν από το αποθεωτικό post του Μαρκ Κιούμπαν στον λογαριασμό του στο Instagram για την ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall στη νίκη του Άρη επί της Μπούργκος. Προφανώς, ο δισεκατομμυριούχος πρώην ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς (σ. σ. πλέον διατηρεί μικρό ποσοστό μετοχών) δεν έμαθε… χθες μία από τις πιο θρυλικές έδρες της Ευρώπης. Ως fan του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Κιούμπαν ξέρει πολλά περισσότερα απ’ όσα η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικάνων. Διατηρεί εξάλλου νευραλγικό ρόλο στην αμερικανική ομοσπονδία μπάσκετ και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπήρξε (ίσως) ο πρώτος ιδιοκτήτης ομάδας που επέλεξε Ευρωπαίο παίκτη (σ. σ. Ντιρκ Νοβίτσκι) για franchise player σε ομάδα του ΝΒΑ.

Ο 68χρονος διακρίνεται για τη διορατικότητά του, τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, τις ιδιορρυθμίες του αλλά και παλιότερες ενέργειες εντός κι εκτός γηπέδου οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης συζήτησης στα ενδότερα του ΝΒΑ. Ως κουλτούρα, υπήρξαν στιγμές οι οποίες έδειξαν έναν αντιφατικό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά αναγνωρίζει το ευρωπαϊκό ταλέντο και την ανάγκη του ΝΒΑ επένδυσης σε αυτό, από την άλλη όμως, είχε εκφράσει έντονες αμφιβολίες για το εγχείρημα διεύρυνσης των μπασκετικών «συνόρων» του ΝΒΑ μέσω του ΝΒΑ Europe. Βασικά, το είχε απορρίψει. Γι’ αυτόν τον λόγο εξέπληξε ή μάλλον στοιχειοθετεί είδηση το story του.

Μένοντας στο εγχείρημα του ΝΒΑ Europe, τους τελευταίους μήνες πολλοί ισχυρίζονται ότι προχωρούν σε αποκαλύψεις, αλλά ο Μαρκ Κιούμπαν ήταν αυτός που είχε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα, σε συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Μάιο. Για την ακρίβεια είχε εμφανιστεί επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Είχε αναφέρει στη διαφορετική ευρωπαϊκή κουλτούρα, λέγοντας ότι… «αν δώσω 500 εκατομμύρια δολάρια ή ακόμη ένα δισεκατομμύρια δολάρια για να μπω σε μια αγορά, μπορεί αυτή να με μισήσει από την πρώτη μέρα και να με απορρίψουν αν αλλάξω τον τρόπο λειτουργίας».

Ο Κιούμπαν είχε ταχθεί υπέρ του μοντέλου εξαγοράς (μη φημισμένης) ομάδας του ΝΒΑ με πλάνο σταδιακής ανέλιξής της. Από εκείνη τη συνέντευξη έως σήμερα μεσολάβησαν πέντε ολόκληροι μήνες. Βέβαια, εκείνες οι τοποθετήσεις του δεν σημαίνουν κάποια μορφή υποτίμησης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απλά θεωρεί ότι τα (απαιτητά) χρήματα είναι πολλά.

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΑΕ Άρης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον 68χρονο δισεκατομμυριούχο σημειώνοντας ότι πάντα θα τον περιμένει μια θέση στο Nick Galis Hall για να ζήσει – δια ζώσης – την ατμόσφαιρα που θαύμασε στα social media. Κι επειδή ο Κιούμπαν είναι απρόβλεπτος, δεν αποκλείεται να την αποδεχθεί. Ήδη έγινε ακόλουθος των social media της ΚΑΕ.

Photo Credits: Χ