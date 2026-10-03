Ρόμα BC: Επίσημο το «μπαμ» με Όλινικ

Ρόμα BC: Επίσημο το «μπαμ» με Όλινικ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ρόμα BC: Επίσημο το «μπαμ» με Όλινικ

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Η Ρόμα BC έκανε το... μπαμ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κέλι Ολίνικ.

Ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή από το NBA η Ρόμα BC.

Η ομάδα του Ντόντσιτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέλι Ολίνικ, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του.

Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ μετράει 852 αγώνες στο NBA, έχοντας αγωνιστεί στους Σέλτικς, στους Χιτ, στους Ρόκετς, στους Πίστονς, στους Τζαζ, στους Ράπτορς, στους Πέλικανς και στους Σπερς.

Θυμίζουμε η Ρόμα είναι μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο EuroCup και θα την αντιμετωπίσει στις (03/11) στη Θεσσαλονίκη και στις (06/01/2027) στην Ιταλία.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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