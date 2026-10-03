Ρόμα BC: Επίσημο το «μπαμ» με Όλινικ
Ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή από το NBA η Ρόμα BC.
Η ομάδα του Ντόντσιτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέλι Ολίνικ, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του.
Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ μετράει 852 αγώνες στο NBA, έχοντας αγωνιστεί στους Σέλτικς, στους Χιτ, στους Ρόκετς, στους Πίστονς, στους Τζαζ, στους Ράπτορς, στους Πέλικανς και στους Σπερς.
Θυμίζουμε η Ρόμα είναι μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο EuroCup και θα την αντιμετωπίσει στις (03/11) στη Θεσσαλονίκη και στις (06/01/2027) στην Ιταλία.
🚨🇮🇹 OFICIAL: Kelly Olynyk es Nuevo jugador del BC Roma, proyecto del que Luka Doncic es uno de sus socios.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 3, 2026
El canadiense disputó la pasada temporada con los San Antonio Spurs y jugará por primera vez en Europa. pic.twitter.com/n7X1wqEjmD
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