Ρόμα: Κλείνει τον πρώην NBAερ Κέλι Όλινικ
Έτοιμη για μεταγραφή που θα ταράξει τα... νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς.
Συγκεκριμένα η ιταλική ομάδα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Κέλι Όλινικ, που αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη.
Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ μετράει 852 αγώνες στο NBA, έχοντας αγωνιστεί στους Σέλτικς, στους Χιτ, στους Ρόκετς, στους Πίστονς, στους Τζαζ, στους Ράπτορς, στους Πέλικανς και στους Σπερς.
Θυμίζουμε η Ρόμα είναι μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο EuroCup και θα την αντιμετωπίσει στις (03/11) στη Θεσσαλονίκη και στις (06/01/2027) στην Ιταλία.
🚨 BC Roma is closing in on Kelly Olynyk. According to Superbasket, the 35-year-old Canadian center has reached an agreement in principle with the Italian club and is expected to sign in the coming hours pic.twitter.com/XLurXNnLhT— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) September 30, 2026
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