Κοντά στην απόκτηση του Κέλι Όλινικ είναι η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς, προκειμένου να προσθέσει στο ρόστερ της εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Έτοιμη για μεταγραφή που θα ταράξει τα... νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς.

Συγκεκριμένα η ιταλική ομάδα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Κέλι Όλινικ, που αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη.

Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ μετράει 852 αγώνες στο NBA, έχοντας αγωνιστεί στους Σέλτικς, στους Χιτ, στους Ρόκετς, στους Πίστονς, στους Τζαζ, στους Ράπτορς, στους Πέλικανς και στους Σπερς.

Θυμίζουμε η Ρόμα είναι μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο EuroCup και θα την αντιμετωπίσει στις (03/11) στη Θεσσαλονίκη και στις (06/01/2027) στην Ιταλία.