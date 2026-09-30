Ρόμα: Κλείνει τον πρώην NBAερ Κέλι Όλινικ

Ρόμα: Κλείνει τον πρώην NBAερ Κέλι Όλινικ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ρόμα: Κλείνει τον πρώην NBAερ Κέλι Όλινικ

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Κοντά στην απόκτηση του Κέλι Όλινικ είναι η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς, προκειμένου να προσθέσει στο ρόστερ της εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Έτοιμη για μεταγραφή που θα ταράξει τα... νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς.

Συγκεκριμένα η ιταλική ομάδα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Κέλι Όλινικ, που αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη.

Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ μετράει 852 αγώνες στο NBA, έχοντας αγωνιστεί στους Σέλτικς, στους Χιτ, στους Ρόκετς, στους Πίστονς, στους Τζαζ, στους Ράπτορς, στους Πέλικανς και στους Σπερς.

Θυμίζουμε η Ρόμα είναι μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο EuroCup και θα την αντιμετωπίσει στις (03/11) στη Θεσσαλονίκη και στις (06/01/2027) στην Ιταλία.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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