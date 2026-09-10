«Σε συζητήσεις με Κλέμπερ η Ρόμα του Ντόντσιτς»

H BC Roma στην οποία επενδυτής είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, ενδιαφέρεται έντονα για τον Μάξι Κλέμπερ.

Μια πολύ σπουδαία κίνηση θέλει να ολοκληρώσει η ομάδα της αιώνιας πόλης. Η Ρόμα (BC Roma) θέλει να κλείσει δυναμικά το μεταγραφικό της παράθυρο.

Σύμφωνα με το superbasket.eu βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Μάξι Κλέμπερ. Στην ομάδα επενδυτής είναι ο σταρ του ΝΒΑ και των Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Γερμανός ήρθε στο NBA το 2017 και συνεργάστηκε με τον Σλοβένο σούπερ σταρ πρώτα στους Μάβερικς και στη συνέχεια στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο 34χρονος κυκλοφορεί ελεύθερος και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει 6 πόντους μέσο όρο και 4.2 ριμπάουντ. Έχει αγωνιστεί σε 483 ματς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με Μάβερικς και Λέικερς.

Στο Δ.Σ. της ομάδας του Ντόνσιτς βρίσκεται και ο Μάικ Ντ' Αντόνι που με εκείνον στον πάγκο οι Σανς έπαιξαν πολύ όμορφο μπάσκετ με πρωταγωνιστές τους Νας και Αμάρε Στάνταμαϊρ. Πολύ σημαντική πορεία σαν head coach είχε και στους Ρόκετς.