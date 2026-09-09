Ρόμα: Κρις Μάλιν και Μπράιαν Κολάντζελο με ρόλο συμβούλου στην ομάδα του Ντόντσιτς
Η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, Ρόμα, συνεχίζει να ανακοινώνει σημαντικές προσθήκες που θα στελεχώσουν τον σύλλογο σε διοικητικά πόστα.
Συγκεκριμένα μετά τον Hall Of Famer, Μαρκ Ντ' Αντόνι, έκανε γνωστό πως θέση συμβούλου στην ομάδα θα έχουν οι Κρις Μάλιν και Μπράιαν Κολάντζελο.
Ο Κολάντζελο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο με πολυετή θητεία στο NBA, ενώ έχει αναδειχθεί δύο φορές, NBA Executive of the Year. Ο Μάλιν έχει υπάρξει σύμβουλος στους Κινγκς, ενώ έχει διατελέσει GM στους Γουόριορς.
Two-time NBA Executive of the Year Bryan Colangelo and Hall of Famer Chris Mullin are now advisors to the BC Roma team co-founded by Donnie Nelson and Luka Dončić.— Marc Stein (@TheSteinLine) September 9, 2026
Colangelo and Mullin join an advisory board also featuring ex-Spanish NT coach/Raptors assistant Sergio Scariolo. pic.twitter.com/JD7Jj2kgSF
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