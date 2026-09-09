Ρόμα: Κρις Μάλιν και Μπράιαν Κολάντζελο με ρόλο συμβούλου στην ομάδα του Ντόντσιτς

Ρόμα: Κρις Μάλιν και Μπράιαν Κολάντζελο με ρόλο συμβούλου στην ομάδα του Ντόντσιτς

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ρόμα: Κρις Μάλιν και Μπράιαν Κολάντζελο με ρόλο συμβούλου στην ομάδα του Ντόντσιτς

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Οι Κρις Μάλιν και Μπράιαν Κολάντζελο θα έχουν ρόλο συμβούλου στη Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς, προκειμένου να στηρίξουν την ιταλική ομάδα.

Η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, Ρόμα, συνεχίζει να ανακοινώνει σημαντικές προσθήκες που θα στελεχώσουν τον σύλλογο σε διοικητικά πόστα.

Συγκεκριμένα μετά τον Hall Of Famer, Μαρκ Ντ' Αντόνι, έκανε γνωστό πως θέση συμβούλου στην ομάδα θα έχουν οι Κρις Μάλιν και Μπράιαν Κολάντζελο.

Ο Κολάντζελο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο με πολυετή θητεία στο NBA, ενώ έχει αναδειχθεί δύο φορές, NBA Executive of the Year. Ο Μάλιν έχει υπάρξει σύμβουλος στους Κινγκς, ενώ έχει διατελέσει GM στους Γουόριορς.

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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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