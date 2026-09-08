Η Ρόμα του Λούκα Ντόνσιτς «τρελαίνει» κόσμο, αφού θα έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Μάικ Ντ'Αντόνι.

Δεν σταματάει... πουθενά η Ρόμα του Λούκα Ντόνσιτς! Το «prestige» που έχει δημιουργήσει ο σταρ των Λέικερς στον σύλλογο της ιταλικής πρωτεύουσας είναι παροιμιώδες και αυτό βγαίνει... προς τα έξω. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας θα κοσμεί με την παρουσία του ο Hall of Famer, Μάικ Ντ'Αντόνι.

Το σωματείο της «Αιώνιας Πόλης» θα αγωνίζεται την ερχόμενη σεζόν σε ιταλικό πρωτάλημα στο EuroCup, με φόντο το NBA Europe. Ο θρύλος της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, που εισήχθη προσφάτως στο «Πάνθεον» του αθλήματος, θα είναι στο πλευρό των Ντόνσιτς και Μπράιαν Κολάντζελο, πρώην Γενικός Διευθυντής των Φοίνιξ Σανς και των Σίξερς, ο οποίος θα ενισχύσει επίσης το εγχείρημα των Ρωμαίων.