Ο κακός ο σκύλος φυλάει το μαντρί

Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Eurocup, δεν ήταν περίπατος,. Ήταν ένα δύσκολο ματς και στο τέλος, μίλησαν αυτοί που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Γράφει ο Νίκος Μοσχοβίτης.

Όποιος πήγε χθες στο «PAOK Sports Arena» ή παρακολούθησε το παιχνίδι από μία οθόνη, με τη λογική ότι η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, θα κερδίσει... σταυροπόδι, το φετινό Eurocup, τον καλωσόρισε με τον τρόπο του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Η Μανρέσα έπαιζε μια πολύ πιεστική άμυνα και στα τέσσερα τέταρτα του γηπέδου, ήταν εξαιρετικά διαβασμένη και στις δύο πλευρές του παρκέ, στοχεύοντας διαρκώς στην επίθεσή της τον Αλεξάντερ (τον οποίο ουσιαστικά από την 3η περίοδο ο Τρινκιέρι απέσυρε) και με το 40-41 της ανάπαυλας, όποιος καταλάβαινε τι έβλεπε, ήταν τουλάχιστον προβληματισμένος για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ.

«Και αν όλα πηγαίνουν στραβά, χαμογέλα στραβά» λέει ένα από τα διάφορα motivational τσιτάτα και με δύο παίκτες, που έλειπαν για σημαντικό χρονικό διάστημα, οι «ασπρόμαυροι», πήραν το κίνητρο τους μετά την απουσία τους σε σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας και το μετέτρεψαν σε «καύσιμο» για να φτάσουν σε μια νίκη που ήθελαν πολύ, μέσα από την άμυνα τους.

Αμυντικά το μομέντουμ, άλλαξε από τον ΡεϊΚουάν Γκρέι. Μέχρι να διακοπεί το παιχνίδι, λόγω του θέματος που προέκυψε στη μπασκέτα (από τους μοναδικούς πόντους του «Turk» με ένα κάρφωμα), 1:22 πριν τη λήξη της 3ης περιόδου, ο ΠΑΟΚ είχε δεχθεί 11 πόντους, με τον Γκρέι να είναι παντού στην άμυνα.

Από τη στιγμή που σε ένα γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα, οι γηπεδούχοι «σέταραν» καλύτερα την κατάσταση, έψαχναν αυτό το ένα ξέσπασμα στην επίθεση που θα τους έκανε να «καθαρίσουν» το παιχνίδι. Η Μανρέσα ήταν πολύ καλά διαβασμένη στο παιχνίδι του Φόστερ και τον περιόρισε αισθητά, ο Χάτζινς δε βρήκε ρυθμό από το ξεκίνημα, ο Μήτρου-Λονγκ μετά από ένα καλό διάστημα στο τέλος της 1ης περιόδου, δεν είχε ανάλογη συνέχεια.

Κάπου εκεί, ήρθε η ώρα να... ανέβει στη σκηνή ο Μπριν Ταϊρί. Μέσα από την πολύ επιθετική του άμυνα στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ο Αμερικανός βρήκε αυτοπεποίθηση και από τη στιγμή που έβαλε το πρώτο του τρίποντο, δεν έβλεπε κανέναν. Το έκανε και πέρσι αρκετές φορές αυτό. Μόλις ένιωθε σε καλή μέρα στην επίθεση, χτυπούσε οποιονδήποτε αντίπαλο, με κάθε τρόπο. Το ίδιο έκανε και χθες κόντρα στη Μανρέσα, που μόνο γι’ αυτόν δεν είχε απαντήσεις στην άμυνα της.

19 πόντοι στην 4η περίοδο, 4/4 τρίποντα και αυτός που ουσιαστικά «έτρεξε» το 12-0 σερί, από το 58-56 στο 70-56, για να «τελειώσει» την υπόθεση νίκη. Αποδείχθηκε και χθες, με την εμφάνιση του Ταϊρί, ότι ο ΠΑΟΚ ποιοτικά και ποσοτικά, είναι πολύ γεμάτος στην περιφέρεια του. Μόνο τα στατιστικά του Super Cup και της χθεσινής αναμέτρησης να δει κάποιος, δε θα δυσκολευτεί να καταλάβει τι εννοούμε.

Στα δύσκολα, που ήρθαν χθες, ο Τρινκιέρι εμπιστεύτηκε δύο... άγριους για να προστατεύσει τα συμφέροντά του, για να εξηγήσουμε και τη σημασία του τίτλου. Το μαντρί φυλάχτηκε από δύο κακούς «σκύλους» και το χθεσινό ανήκει στο παρελθόν. Το Σάββατο το μεσημέρι, το πρόγραμμα έχει Μύκονο και ο ΠΑΟΚ καλείται να δείξει, αν πήρε το μάθημα από το πρώτο ημίχρονο με τη Μανρέσα.

Υ.Γ.: Χωρίς να κυριαρχήσει πολύ φανερά, ο Όσμαν είχε 23 πόντους με 25 PIR. Χωρίς να το καταλάβει κανείς, ο Καλάθης είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 23 στο PIR. Ευλογία να έχεις δύο ελίτ παίκτες Euroleague, πόσο μάλλον στο Eurocup.

Υ.Γ. 2: Το πρώτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, ήταν το σωστό καλωσόρισμα στο Eurocup. Ο δρόμος είναι μεγάλος και δύσκολος για να φτάσει μέχρι τέλους ο ΠΑΟΚ.

Υ.Γ. 3: Ποιος να το έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ, θα έχει στο ρόστερ του, τον καλύτερο παίκτη της Εθνικής Ελλάδας, της εθνικής Τουρκίας και της εθνικής Αλβανίας...