ΠΑΟΚ: Το μπλουζάκι του Φόστερ και η εξήγησή του

Ο Μάρκους Φόστερ εμφανίστηκε με ενα μπλουζάκι με "θρύλους" του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της Μανρέσα και έδωσε την εξήγησή του γι' αυτό.

«Ένας τύπος ήρθε και μου έδωσε αυτή την μπλούζα και μου είπε ότι ο κόσμος θα με αγαπήσει φορώντας την. Είναι από τις καλύτερες ομάδες που είχε ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του. Προσπαθώ να μάθω την ιστορία του ΠΑΟΚ, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ευγνώμων που είμαι πλέον στην άλλη πλευρά. Την προηγούμενη φορά που ήρθα εδώ είχα χάσει» ανέφερε ο έμπειρος γκαρντ του ΠΑΟΚ, στη μεικτή ζώνη.