Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα για την 1η αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, επικρατώντας της Μανρέσα με 93-78 για την 1η αγωνιστική.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 23 πόντους (6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/12 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29:23 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα πολύ σημαντική ήταν η παρουσία του Μπριν Ταϊρί στο 4ο δεκάλεπτο που πέτυχε συνολικά 20 πόντους, εκ των οποίων οι 19 στην τελευταία περίοδο.