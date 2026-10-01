ΠΑΟΚ - Μανρέσα 93-78: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, επικρατώντας της Μανρέσα με 93-78 για την 1η αγωνιστική.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 23 πόντους (6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/12 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29:23 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα πολύ σημαντική ήταν η παρουσία του Μπριν Ταϊρί στο 4ο δεκάλεπτο που πέτυχε συνολικά 20 πόντους, εκ των οποίων οι 19 στην τελευταία περίοδο.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
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