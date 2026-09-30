Ο Μπριν Ταϊρί έκανε πράγματα και... θαύματα στην 4η περίοδο κόντρα στη Μανρέσα και... οδήγησε τον ΠΑΟΚ προς την πρώτη του νίκη στο EuroCup.

Τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπριν Ταϊρί στη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ασπρόμαυρων», ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 20 πόντους (2/2 τρίποντα, 4/5 τρίποντα, 4/5 βολές), συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 16:09 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπριν Ταϊρί, πέτυχε τους 19 από τους 20 πόντους του στο τελευταίο δεκάλεπτο... οδηγώντας τον ΠΑΟΚ προς τη νίκη.