ΠΑΟΚ: Εντυπωσιακός ο Ταϊρί στο 4ο δεκάλεπτο, με 19 πόντους!
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Ο Μπριν Ταϊρί έκανε πράγματα και... θαύματα στην 4η περίοδο κόντρα στη Μανρέσα και... οδήγησε τον ΠΑΟΚ προς την πρώτη του νίκη στο EuroCup.
Τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπριν Ταϊρί στη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα.
Ο Αμερικανός γκαρντ των «ασπρόμαυρων», ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 20 πόντους (2/2 τρίποντα, 4/5 τρίποντα, 4/5 βολές), συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 16:09 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπριν Ταϊρί, πέτυχε τους 19 από τους 20 πόντους του στο τελευταίο δεκάλεπτο... οδηγώντας τον ΠΑΟΚ προς τη νίκη.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλό του στο EuroCup
@Photo credits: eurokinissi
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