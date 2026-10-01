Άρης και ΠΑΟΚ έχουν εντυπωσιάσει στα πρώτα δείγματα της φετινής σεζόν, έχοντας ξεκινήσει με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους στο EuroCup. Πότε είναι το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ των δύο ομάδων.

Η νέα σεζόν στο EuroCup είχε ελληνικό ενδιαφέρον, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να ξεκινάνε με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους κόντρα σε Λε Μαν και Μανρέσα αντίστοιχα.

Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έδειξαν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι τους, πως θέλουν να πρωταγωνιστήσουν τη νέα σεζόν τόσο σε EuroCup όσο και σε Stoiximan GBL, έχοντας ανεβάσει τον πήχη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Άρης στην πρεμιέρα του EuroCup επικράτησε εκτός έδρας της Λε Μαν στη Γαλλία με 87-74, ενώ ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» τη Μανρέσα με 93-78. Το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στο πρώτο παιχνίδι των δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται να τραβήξει τα... βλέμματα όλης της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα η πρώτη «μάχη» της Θεσσαλονίκης θα γίνει στην «PAOK Sports Arena» στις 21/11, με ώρα έναρξης στις 17:30, ενόψει της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το ματς στο «Αλεξάνδρειο» θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου του 2027, για την 17η αγωνιστική της GBL.

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