ΠΑΟΚ: Οι ανάσες του Ταϊρί και οι ατάκες του Μητρου-Λονγκ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει Μυκόνου (3/10, 15:00), με τον Μπριν Ταϊρί και τους Χουγκάζ, Ομορούγι, να παραμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει Μυκόνου (3/10, 15:00), με τον Μπριν Ταϊρί και τους Χουγκάζ, Ομορούγι, να παραμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που πρωταγωνίστησε στην πρεμιέρα του Eurocup κόντρα στη Μανρέσα, σημειώνοντας 19 από τους 20 πόντους του στην 4η περίοδο του αγώνα, δε θα είναι αύριο στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι, για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027.

Ο Ταϊρί, έλειψε περίπου ένα μήνα λόγω τραυματισμού, επέστρεψε στο Super Cup, με τον Παναθηναϊκό, έπαιξε λιγότερο στον τελικό με τον Ολυμπιακό την επομένη και την Τετάρτη, ήταν παρών και στην αναμέτρηση με τη Μανρέσα. Δεδομένου ότι ακολουθεί την Τρίτη η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μπόσνα, ο Αμερικανός αποφασίστηκε να μείνει εκτός για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω, με τέταρτο παιχνίδι μέσα σε μια βδομάδα, μετά από απουσία ενός μήνα.

Εκτός έμεινε και ο Χουγκάζ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το θέμα στους προσαγωγούς, που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Ομορούγι που «κόπηκε» από την εξάδα των ξένων.

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας είναι οι 12 του ΠΑΟΚ για την αυριανή αναμέτρηση.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά που παίζω απέναντι στην ομάδα της Μυκόνου. Τους έχω δει λίγο, είναι μια συναρπαστική ομάδα. Ανυπομονούμε πολύ να ξεκινήσουμε, να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ενόψει του ελληνικού πρωταθλήματος και γενικά των αγώνων που έχουμε μπροστά μας. Προερχόμαστε από έναν αγώνα για το EuroCup, όπου για τρεις περιόδους συναντήσαμε πολλές δυσκολίες και αυτό μας υπενθυμίζει ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός. Οπότε, εκείνο το πρώτο παιχνίδι στο EuroCup είναι μια υπενθύμιση ότι αύριο πρέπει να βγούμε έτοιμοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό» ανέφερε ο Μήτρου-Λονγκ ενόψει της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.