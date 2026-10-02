Προπόνηση στη Μύκονο για τον ΠΑΟΚ (pics)
Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι για Μύκονο και ο Αντρέα Τρινκιέρι με τους παίκτες του, μετά την άφιξη στο νησί, βρέθηκαν στο κλειστό της Άνω Μεράς για προπόνηση.
Ο "Δικέφαλος του Βορρά", μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος αύριο, αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί και στο πρωτάθλημα, μετά την καλή αρχή στο Eurocup την περασμένη Τετάρτη, με το 93-78 επί της Μανρέσα.
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την προπόνηση της ομάδας στη Μύκονο:
Practice 🏀— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 2, 2026
Mykonos 📍 pic.twitter.com/mqUusDsk92
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