ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλό του στο EuroCup
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του κόντρα στη Μανρέσα.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το.. δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, επικρατώντας της Μανρέσα με 93-78.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι «καθάρισε» το ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας... καυτό τον Μπριν Ταϊρί που πέτυχε 19 πόντους στην 4η περίοδο.
Δείτε τη βαθμολογία του ΠΑΟΚ:
- ΠΑΟΚ 1-0
- Ουλμ 1-0
- Μπαχτσεσεχίρ 1-0
- Λιεκτκαμπέλις1-0
- Μπόσνα 0-1
- Ρόμα BC 0-1
- Μπάλκαν 0-1
- Μανρέσα 0-1
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.