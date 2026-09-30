Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του κόντρα στη Μανρέσα.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το.. δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, επικρατώντας της Μανρέσα με 93-78.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι «καθάρισε» το ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας... καυτό τον Μπριν Ταϊρί που πέτυχε 19 πόντους στην 4η περίοδο.

Δείτε τη βαθμολογία του ΠΑΟΚ: