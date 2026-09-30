Έφτασε η Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Οι Ισπανοί υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία χθες, αφού η αρχική τους πτήση για την Αθήνα, είχε σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο "Ελ. Βενιζέλος" αργά το βράδυ, και φυσικά να χάσουν την ανταπόκριση για τη Θεσσαλονίκη.
Η Μανρέσα είχε προγραμματισμένη προπόνηση χθες στο "PAOK Sports Arena", την οποία φυσικά και ακύρωσε, αλλά τέλος καλό, όλα καλά, αφού σήμερα το πρωί, η αποστολή ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη.
Με τις χθεσινές εξελίξεις, υπήρξε ένα ερωτηματικό για τη διεξαγωγή του αγώνα σήμερα (19:30, Novasports 4), αλλά με την άφιξη της Μανρέσα σήμερα το πρωί, όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ.
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