Μεγάλη ταλαιπωρία για τη Μανρέσα πριν τον ΠΑΟΚ
Ταλαιπωρία για την αποστολή της Μανρέσα, πριν την πρεμιέρα του Eurocup κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (30/9, 19:30).
Η αποστολή των Ισπανών, είναι... εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, αφού η πτήση για την Αθήνα, έχει μεγάλη καθυστέρηση και η ανταπόκριση για Θεσσαλονίκη, πάει για αύριο το πρωί!
Η Μανρέσα αναμένεται να προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» αργά σήμερα το βράδυ και στη συνέχεια, αύριο το πρωί να ταξιδέψει για Θεσσαλονίκη, με τη σημερινή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη για τις 19:30 στο «PAOK Sports Arena» να ακυρώνεται.
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