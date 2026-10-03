Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της πρώτης αγωνιστικής της GBL μετά το πέρας της πρώτης μέρας.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πρεμιέρας της αγωνιστικής της Greek Basket League. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το «διπλό» στη Μύκονο με τον Τσέντι Όσμαν, η ΑΕΚ επιβλήθηκε εύκολα του Αμαρουσίου, όπως και ο Κολοσσός απέναντι στη Δόξα Λευκάδας στη Ρόδο. Το Περιστέρι πήρε τη «μάχη» κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα και τέλος η Καρδίτσα πανηγύρισε μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 03/10

Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88

ΑΕΚ - Μαρούσι 91-70

Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75

Προμηθέας - Περιστέρι 88-94

Καρδίτσα - Άρης 74-68

Κυριακή 04/10

Παναθηναϊκός - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)

Ηρακλής - Ολυμπιακός (17:30)

Η βαθμολογία