GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Καρδίτσας κόντρα στον Άρη και του «διπλού» του ΠΑΟΚ
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πρεμιέρας της αγωνιστικής της Greek Basket League. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το «διπλό» στη Μύκονο με τον Τσέντι Όσμαν, η ΑΕΚ επιβλήθηκε εύκολα του Αμαρουσίου, όπως και ο Κολοσσός απέναντι στη Δόξα Λευκάδας στη Ρόδο. Το Περιστέρι πήρε τη «μάχη» κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα και τέλος η Καρδίτσα πανηγύρισε μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο 03/10
Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75
Κυριακή 04/10
Παναθηναϊκός - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)
Ηρακλής - Ολυμπιακός (17:30)
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 1-0
- Κολοσσός 1-0
- Περιστέρι 1-0
- Καρδίτσα 1-0
- ΠΑΟΚ 1-0
- Μύκονος 0-1
- Προμηθέας 0-1
- Άρης 0-1
- Δόξα Λευκάδας0-1
- Μαρούσι 0-1
- Ηρακλής 0-0
- Βίκος Ιωαννίνων0-0
- Ολυμπιακός -0-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 0-0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.