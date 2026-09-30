O ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα στο Εurocup και φιλοξενεί τη Μανρέσα στο PAOK Sports Arena (19:30, Novasports 4, live Gazzetta).

Το πρώτο του ματς στο φετινό Εurocup παίζει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι υποδέχεται την Μανρέσα στο PAOK Sports Arena (19:30, Novasports 4, live Gazzetta).

Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αφού ανακοινώθηκε sold out σε μια διοργάνωση που στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η κούπα.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε για την αναμέτρηση και έδωσε... ατάκα για την παρουσία του κόσμου. Ο Περσίδης παραδέχθηκε ότι όλοι στην ομάδα, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, την κατάκτηση τίτλων.

«Δε βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στους φίλους του ΠΑΟΚ», ήταν τα λόγια του ΠΑΟΚ.

Η αποστολή των Ισπανών, ήταν... εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και ταλαιπωρήθηκε πολύ. Η πτήση για την Αθήνα είχε μεγάλη καθυστέρηση και η ανταπόκριση για Θεσσαλονίκη πήγε για σήμερα το πρωί.

Eκτός ο Χουγκάζ, ερωτηματικό ο Γκρέι για το ματς. «Ελπίζω να τον έχουμε στη διάθεση μας», τόνισε ο Τρινκιέρι.