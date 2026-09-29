Τρινκιέρι: «Γεμάτο γήπεδο σημαίνει πεταλούδες στο στομάχι για μένα!»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μανρέσα και έδωσε... ατάκα για την παρουσία του κόσμου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μανρέσα και έδωσε... ατάκα για την παρουσία του κόσμου.

Ο Ιταλός απέφυγε να μιλήσει για το ενδεχόμενο προσθήκης του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, προσπάθησε να πάρει την όποια... πίεση υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ενόψει της έναρξης του Eurocup και περιμένει τη στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά όσα είπε:

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Νιώθω ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το πρώτο μας παιχνίδι. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι στο Eurocup για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Θα μου άρεσε να έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο μας. Δεν τη νιώσαμε ποτέ στην έδρα μας, δεν παίξαμε καθόλου στην έδρα μας φέτος. Το σημαντικότερο πράγμα για εμάς θα είναι να κάνουμε μία μεγάλη επαναφορά, όλα τα τελευταία παιχνίδια μας ήταν εναντίον ομάδων Euroleague και τώρα, θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ έξυπνη, ισπανική ομάδα. Ξέρουν πως να παίξουν, πως να σε ξεγελάσουν, ανοίγουν πολύ καλά τους χώρους, σουτάρουν καλά. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν».

Για την πίεση του αποτελέσματος και αν το αυριανό παιχνίδι είναι must-win για τον ΠΑΟΚ: «Μπορείς να έχεις τη νοοτροπία του must-win, αλλά σίγουρα, θα έρθουν και ήττες. Σίγουρα θέλουμε να ξεκινήσουμε την πορεία μας στο Eurocup, δίνοντας τον καλύτερο μας εαυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε για must-win, είμαι εντάξει με αυτό, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να εγγυηθούμε τη νίκη; Όχι. Πρέπει να εγγυηθούμε την προσπάθεια για νίκη. Να εγγυηθούμε για τη συγκέντρωση μας, πρέπει να παίξουμε σκληρά. Πρέπει να κάνουμε σωστά όλα τα μικρά πράγματα, για να εξασφαλίσουμε τη νίκη. Αυτή είναι η δουλειά μου με τους παίκτες. Είναι διαφορετικό όταν αντιμετωπίζεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Τώρα πρέπει να έχουμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς».

Για την κατάσταση των Γκρέι-Χουγκάζ: «Είμαστε πιο... κοντοί τώρα γιατί ο Χουγκάζ δε θα παίξει. Αν παίξει ο Γκρέι θα είναι σημαντικό στο παιχνίδι μας. Ελπίζουμε να το έχουμε στη διάθεσή μας».

Για το πρώτο παιχνίδι με κόσμο στο γήπεδο για την ομάδα: «Θα έχω πεταλούδες στο στομάχι μου! Ζω γι’ αυτό! Είχα την τύχη να κερδίσω κάποιους τίτλους, αλλά πιστεύω ότι τα τρόπαια... σκονίζονται. Οι μνήμες μένουν για πάντα. Είναι καύσιμο για μένα».

Για το ενδεχόμενο προσθήκης στην ομάδα, με αφορμή το θέμα Μοτιεγιούνας: «Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου αύριο, δίνοντας τον καλύτερο μου εαυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup και αυτό φέρνει περισσότερη πίεση στην ομάδα: «Ο τρόπος που μου το ρωτάτε είναι κάπως... πονηρός. Ξέρετε πόσες ομάδες προσδοκούν να κερδίσουν το Eurocup φέτος; Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Ο Άρης, η Μπαχτσεσεχίρ, η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μοιραστώ αυτήν την ευθύνη, μαζί με άλλες πολύ καλές ομάδες. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό να κάνω την ομάδα μου να μάχεται για κάθε παιχνίδι. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι φημολογίες και αφηγήματα».