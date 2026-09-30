Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Άρης έχει παίξει καλό μπάσκετ σε σύντομο διάστημα»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε το σχόλιό του στο Gazz Floor by Novibet σχετικά με την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Άρης υπέβαλε το ρυθμό του κόντρα στη Λε Μαν και πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη. Φιλοξενήθηκε από τη γαλλική ομάδα στην πρεμιέρα του EuroCup κι έφυγε με το διπλό (87-74) ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τα πρώτα δείγματα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, καθώς και τη διαφορά στο «μπαμ» που έκανε σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.

«Η αντιμετώπιση του Άρη ήταν να κρατήσει την μπάλα χαμηλά. Ο ΠΑΟΚ τράβηξε τα βλέμματα αλλά ο Άρης προσπάθησε να κρατήσει λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, να κάνει μεθοδικές κινήσεις. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε στα φιλικά, αλλά με τη σημερινή του εμφάνιση και χωρίς να παίζει με τους φυσικούς του ηγέτες, ο Άρης έχει παίξει καλό μπάσκετ σε σύντομο χρονικό διάστημα», είπε μεταξύ άλλων.