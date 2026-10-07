Γιορτή στο νέο «Nick Galis Hall» και «Ενισχύσεις» για το 2/2 του Άρη στο Eurocup

Μία αγωνιστική ημέρα με έντονο συμβολισμό αλλά και μεγάλη αγωνιστική σημασία περιμένει τον Άρη.

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Οι «κιτρινόμαυροι» δίνουν το πρώτο φετινό παιχνίδι τους στο ανακαινισμένο «Nick Galis Hall», μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο 6.200 θέσεων, με τον Νίκο Γκάλη και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, να βρίσκονται στις VIP θέσεις. Το σκηνικό είναι ιδανικό για μία μεγάλη γιορτή και ο στόχος ξεκάθαρος: 2/2 στο EuroCup.

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Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης τι μπορεί να κάνει. Παρότι δεν ξεκίνησε καλά στη Γαλλία, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και πέρασε από την έδρα της Λε Μαν με 87-74. Ο Ι Τζέι Λίντελ είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ έκανε double-double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε 13 πόντους και 4 ασίστ.

Η συνέχεια, βέβαια, δεν ήταν ανάλογη. Η ήττα με 74-68 από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της GBL προσγείωσε απότομα τον Άρη. Ακόμη και σε εκείνο το κακό βράδυ, πάντως, ο Ρόμπινσον-Ερλ τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ. Τώρα ζητείται αντίδραση και κυρίως μεγαλύτερη επιρροή από τα γκαρντ που μπορούν να καθορίσουν το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.10: Over 166,5 πόντοι & Ντιμιτρίεβιτς Over 4,5 ασίστ & Βασίλης Τολιόπουλος Over 1,5 εύστοχα τρίποντα

Το βάρος πέφτει στα βαρόμετρα της περιφέρειας. Ο Ντιμιτρίεβιτς καλείται να οργανώσει και να δημιουργήσει, ενώ από τον Τολιόπουλο ο Άρης περιμένει το μακρινό σουτ και το σκορ που μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ενός αγώνα.

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Απέναντί του θα βρει μία Μπούργος που μόνο εύκολη αντίπαλος δεν είναι. Μετά το οριακό 98-97 από την Μπασκόνια για το ισπανικό πρωτάθλημα, νίκησε 85-81 την Τσεντεβίτα Ολίμπια στο EuroCup και ακολούθησε το εκτός έδρας 94-81 επί της Γέιδα. Στιούαρτ και Όντιτζ έχουν ήδη δείξει ότι μπορούν να σηκώσουν μεγάλο μέρος του επιθετικού φορτίου.

Όλα, όμως, απόψε περιστρέφονται γύρω από τον Άρη. Το νέο «Παλέ» ανοίγει τις πόρτες του, ο κόσμος επιστρέφει μαζικά, ο Νίκος Γκάλης θα είναι εκεί και η ομάδα του Σπανούλη έχει την ευκαιρία να συνδυάσει αυτή την ξεχωριστή βραδιά με μία νίκη που θα την οδηγήσει στο 2/2 στην Ευρώπη.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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