Ο Άρης είχε γνώση, τώρα απέκτησε και την πρώτη ουσιαστική εικόνα για τους αντιπάλους του στον όμιλο του Eurocup.

Εφόσον η κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο αποτελεί τον βασικό στόχο του Άρη στην πρώτη φάση της κανονικής διάρκειας του Eurocup, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ είναι ο βασικός αντίπαλός του. Η ισραηλινή ομάδα έχει να διαχειριστεί δύο μειονεκτήματα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Την απουσία του Τζάρεντ Χάρπερ και το γεγονός ότι αγωνίζεται στο Βελιγράδι στους εντός έδρας αγώνες της. Ισχυρό πλεονέκτημά της είναι η ποιότητα του ρόστερ. Αυτή αναδείχθηκε στη δική της πρεμιέρα όπου Κρις Λόφτον (22π.), και Τζαλίν Σμιθ (20π.) ήταν οι πρωταγωνιστές της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς στη νίκη (94-73) επί της Ροστόκ. Η πρώτη εικόνα για τη Χαποέλ απλά επιβεβαίωσε την ήδη υπάρχουσα γνώση. Αθλητική ομάδα, με μπόλικη δόση ατομικής ποιότητας και υψηλό επίπεδο συνεργασιών.

Το σπουδαιότερο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, στον όμιλο του Άρη, έγινε στην Ισπανία όπου η Μπούργος επικράτησε (85-81) της Τσεντεβίτα Ολίμπια σ’ έναν αγώνα που κρίθηκε στις τελευταίες 2-3 κατοχές παρότι η ισπανική ομάδα είχε ξεφύγει με διψήφια διαφορά. Αποδείχθηκε ότι ο Ντι Τζέι Στιούαρτ είναι από τους καλύτερους γκαρντ της διοργάνωσης γιατί πήρε το σύνολο των ευθυνών στο τέλος του αγώνα, τελειώνοντας μάλιστα τέσσερις κρίσιμες επιθέσεις, νικώντας – στην προσωπική μονομαχία – τον δεινό σουτέρ Ρίχαρντς Λόμαξ της Τσεντεβίτα.

Η Ρίγα Τζέλι θεωρείται από τους αδύναμους κρίκους του ομίλου αλλά αυτό δεν φάνηκε στην πρεμιέρα και στη νίκη (86-84) επί της Τορτόνα χάρη σ’ ένα καλάθι του βραχύσωμου Μπέντζαμιν Σούνγκου 0.3’’ πριν το τέλος. Ο Αμερικανός σημείωσε 23 πόντους και συνολικά η Ρίγα έδειξε ικανότητα από μακρινή απόσταση παίζοντας παιχνίδι υψηλό τέμπο.