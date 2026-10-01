«Ο Άρης κατέθεσε φάκελο για franchise στην Euroleague»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για τη δημιουργία franchise στην Euroleague περιμένοντας τις εξελίξεις στις συζητήσεις με το ΝΒΑ Europe.

Το δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας καταγράφει τα δεδομένα ενόψει της κρίσιμης συνάντησης των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague στις 5 Οκτωβρίου και καθώς το ΝΒΑ Europe φέρεται να έχει καταθέσει ή να προτίθεται να καταθέσει πρόταση εξαγοράς της διοργάνωσης. Κατά τη Marca, στις αιτήσεις που είχαν προηγηθεί, προστέθηκαν ακόμη τέσσερις και μέσα σε αυτές είναι ο Άρης. Ακολουθούν οι Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπεσικτάς και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

«Το δύσκολο κομμάτι είναι η επιλογή των οκτώ project που θα ενταχθούν στην Euroleague του μέλλοντος. Είναι ένα δύσκολο δίλημμα για τον οργανισμό», έγραψε μεταξύ άλλων η ισπανική ιστοσελίδα καταγράφοντας και τις προηγούμενες αιτήσεις οι οποίες είναι συνολικά 19!

«Οι μέτοχοι της Euroleague πρέπει να αποφασίσουν και το κριτήριο της απόφασής του δεν θα είναι αποκλειστικά οικονομικό», συμπληρώνει το δημοσίευμα βάζοντας στην εξίσωση την αρτιότητα του project της κάθε ομάδας, την πρόθεση μακροπρόθεσμης δέσμευσης και την αποφυγή λήψης ρίσκο.

Για την ακρίβεια τονίζεται ότι η αθλητικές επιδόσεις κάθε ομάδας αποτελούν το βασικό κίνητρο καθώς η ικανότητα ανταγωνισμού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι το σπουδαιότερο για τη διοργάνωση και τους μετόχους. «Η ιστορικότητα, η δομή, τα αποτελέσματα αλλά και η ικανότητα παραμονής στο κορυφαίο επίπεδο», αναφέρει χαρακτηριστικά και στέκεται στην ανάγκη προσθήκης ικανών ομάδων. Εδώ κουμπώνει η αγωνιστική φερεγγυότητα παράλληλα των εξασφαλισμένων πόρων (σ. σ. η Euroleague θέλει ομάδες με σταθερά έσοδα οι οποίες δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την οικονομική δυνατότητα των ιδιοκτητών τους αλλά από την εμπορικότητά της και τα διαφημιστικά έσοδα). «Η ταυτότητα των ανθρώπων πίσω από κάθε προσφορά θα είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Η ιδιοκτησία, οι πόροι, η σταθερότητα και η πραγματική φερεγγυότητα του έργου θα τεθούν υπό έλεγχο», αναφέρει.

Εντός των κριτηρίων είναι η φήμη του κάθε κλαμπ μαζί με την εικόνα του και τη θεσμική αξιοπιστία. Κοινώς, η Euroleague θέλει ισχυρά brands και συλλόγους οι οποίοι έχουν σωστές συμπεριφορές και αξιόπιστη εικόνα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.