Η ΚΑΕ Άρης δεν θα πάρει θέση απέναντι στο σημερινό (1/10) δημοσίευμα της Marca, ίσως γιατί γνωρίζει ότι ανταποκρίνεται σε απόλυτο βαθμό στα κριτήρια της Euroleague.

Στην παρούσα στιγμή, πιθανότατα, αυτή η συζήτηση έχει μικρότερη αξία από αυτή που της προσδίδουν καθότι είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση της Euroleague με το ΝΒΑ Europe για την εξαγορά της διοργάνωσης. Δηλαδή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ριζοσπαστικών αλλαγών και κυρίως, αλλαγής της ιδιοκτησίας, η συζήτηση για μέλλον ενδεχομένως να δείχνει πρώιμη. Το πρώτο πακέτο συμπερασμάτων θα κατατεθεί μετά την προγραμματισμένη συνάντηση των ιδιοκτητών/μετόχων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης όπως και από το περιεχόμενο της πρότασης του ΝΒΑ Europe παράλληλα με την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου του. Μήνες τώρα, οι πληροφορίες περισσεύουν περί των προθέσεων της κάθε πλευράς.

Καθώς στην επικαιρότητα είναι το σημερινό (1/10) δημοσίευμα της Marca, είναι φανερό ότι η έγκυρη ισπανική ιστοσελίδα καταθέτει όλα τα δεδομένα, νιώθοντας αμφιβολία για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γράφει για τα 11 club που κατέθεσαν νωρίς φακέλους υποψηφιότητας επιβεβαιώνοντας την πρόθεση μετατροπής τους σε franchise για να κερδίσουν μια θέση στην Euroleague κι αυτά που προστέθηκαν εντός των οποίων είναι ο Άρης.

Εστιάζει στην περίπτωση της Βαλένθια με την εκτίμηση ότι η ισπανική ομάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, κυρίως όμως περιγράφει τα βασικά κριτήρια στη δύσκολη επιλογή που καλείται να κάνει η διοργανώτρια αρχή και για την ακρίβεια, οι μέτοχοι. Και μέσα σε όλη αυτή την περιγραφή, αφήνει ανοιχτό παράθυρο λόγω της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Euroleague και ΝΒΑ Europe. Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Πιθανό ή μη, υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησίας.

Η ΚΑΕ Άρης δεν επιβεβαίωσε, ούτε και διέψευσε το ισπανικό δημοσίευμα περί κατάθεσης φακέλου. Αυτό προβλέπει το επικοινωνιακό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται. Μήνες τώρα, οι «κίτρινοι» απλά επιβεβαιώνουν ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Euroleague και τίποτε περισσότερο. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι, προφανώς ο Άρης δεν έχει περιοριστεί στην «ανοιχτή γραμμή» με την Euroleague κι έχει κάνει πολλά περισσότερα, σε βαθμό πλήρους εναρμονισμού με τις αναφορές της Marca. Παράλληλα παρακολουθεί πολύ εντονότερα τις εξελίξεις με το NBA Europe σε σχέση με την «αόριστη» εικόνα που εξωτερικεύει.

Μεγαλύτερη αξία έχει όμως η εστίαση στα κριτήρια, ασχέτως της πιθανότητας αλλαγής αυτών στο ενδεχόμενο νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή στον τρόπο λειτουργίας της διοργάνωσης. Η Marca καταγράφει πέντε βασικά κριτήρια. Πρώτο: Την αγωνιστική παρουσία. Δεύτερο: Τη φερεγγυότητα της ιδιοκτησίας μαζί τη σταθερότητα του club αλλά και το commercial status του. Τρίτο: Το brand της εταιρίας παράλληλα της θεσμικής αξιοπιστίας του και το image του. Τέταρτο: Την οπαδική βάση του και κυρίως τη συνέπεια του κοινού στο γήπεδο. Πέμπτο: Την αγορά στην οποία κινείται και τα έσοδα που μπορεί να εξασφαλίσει (προφανώς) και στην ίδια τη διοργάνωση. Υπάρχουν κι άλλα κριτήρια τα οποία σχετίζονται και με τη συνολική συμπεριφορά του club, εντός κι εκτός γραμμών.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Άρης ανταποκρίνεται σε απόλυτο βαθμό στα παραπάνω κριτήρια. Πέραν του αγωνιστικού στο οποίο μάλιστα έχει εστιάσει ο οργανισμός, η ΚΑΕ Άρης βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική οικονομική θέση. Τώρα μπορεί να καταλάβει ο καθένας και τους λόγους για τους οποίους – την περασμένη σεζόν – η ΚΑΕ Άρης κοινοποιούσε εκθέσεις τριμήνου εμφανίζοντας εταιρικά αποτελέσματα. Από την αποπληρωμή του συνολικού χρέους, την καταγραφή των εμπορικών εσόδων, το υψηλότατο επίπεδο πληρότητας του Αλεξανδρείου έως και τον επικοινωνιακό αντίτυπο που είχαν οι ενέργειές της (σ.σ. κι αυτό είναι στα κριτήρια). Τότε, πολλοί θεωρούσαν περιττές έως και αδιάφορες τις πληροφορίες που κοινοποιούσε η ΚΑΕ. Σήμερα, γνωρίζοντας τα κριτήρια της Euroleague, προφανώς αντιλαμβάνονται τους λόγους.

Εν τέλει, ο Άρης θα πατήσει πάνω στην απόλυτη ανταπόκρισή του στα κριτήρια. Αγωνιστικά, είναι σταθερό μέλος της Euroleague και μάλιστα, επέλεξε να παραμείνει εκεί παρότι είχε κι άλλες επιλογές. Οικονομικά, ήδη έχει πετύχει συμφωνίες που καλύπτουν μέρος του αγωνιστικού προϋπολογισμού πέραν των εσόδων από τα εισιτήρια διαρκείας των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν πέρυσι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και πλέον έχει εστιάζει στο ζήτημα των εγκαταστάσεων, γι’ αυτό πιέζει εξάλλου για την ολοκληρωτική λύση στο θέμα του Αλεξανδρείου. Εφόσον δεν καθυστερήσει άλλο η Κυβέρνηση, θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο ριζοσπαστικών αλλαγών στο Αλεξάνδρειο και στον περιβάλλοντα χώρο που θα αξιοποιήσει η ΚΑΕ, το οποίο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το οικονομικό και εμπορικό status της.