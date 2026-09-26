Η Λε Μαν πέρασε από την έδρα της Γκραβελίν στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος επικρατώντας με 103-97 στην παράταση ενός συγκλονιστικού ματς, πριν αντιμετωπίσει τον Άρη (29/09, 21:00).

Νικηφόρα μπήκε στην LNB η Λε Μαν, η οποία θα υποδεχθεί τον Άρη την Τρίτη (29/09, 21:00) στην πρεμιέρα του φετινού EuroCup, στο οποίο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει υψηλές βλέψεις. Η γαλλική ομάδα επιβλήθηκε με 103-97 ύστερα από το extra πεντάλεπτο της παράτασης, στην έδρα της Γκραβελίν.

Ο αγώνας σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένος καθ' όλη τη διάρκειά του. Οι δύο ομάδες είχαν ουσιαστικά από δύο δεκάλεπτα, αφού στο πρώτο και στο τρίτο κυριάρχησαν οι γηπεδούχοι, ενώ στο δεύτερο και στο τέταρτο οι φιλοξενούμενοι. Στην παράταση, με επιμέρους σκορ 17-11, η Λε Μαν πήρε το «ροζ φύλλο αγώνα».

Για τους νικητές, τρομερό παιχνίδι έκανε ο Κάρλος Στιούαρτ με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από κοντά και ο Μπαστιέν Γκράσχοφ με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μέλβιν Αζινσά, με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ συμπλήρωσε την τριάδα των κορυφαίων για την αντίπαλο του «Θεού του Πολέμου», ο οποίος θα έχει κανονικά διαθέσιμους τους Βασίλη Τολιόπουλο και Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς για το ματς της Τρίτης.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 43-41, 66-57, 86-86, 97-103