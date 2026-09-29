Άρης: Ο Σπανούλης έχει μάθει να κερδίζει στις πρεμιέρες του
Τέτοιου είδους «δεδομένα» συνήθως απασχολούν τους προληπτικούς ή εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους που δίνουν βάση στις λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης ανήκει στη συγκεκριμένη συνομοταξία. Απόψε (21:00) στο Λε Μαν, ο 44χρονος τεχνικός θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη, στην αφετηρία μιας νέας εποχής και με την προσδοκία ότι ο Άρης θα φτάσει έως το τέλος του δρόμου στο Eurocup.
Το ιδιαίτερο στοιχείο στην όλη ιστορία είναι η παράδοση που έχει χτίσει ο Θεσσαλός τεχνικός στις πρεμιέρας του, ως προπονητής. Για πρώτη φορά αυτή δεν θα γίνει στην Αθήνα. Ως τεχνικός του Περιστερίου, στις 3 Οκτωβρίου 2022, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της Μπνέι Ερτζέλια με 86-70 στο πλαίσιο του BCL. Ως ομοσπονδιακός τεχνικός, η Εθνικής επικράτησε της Τσεχίας στο ΣΕΦ τον Φλεβάρη του 2024 και ως προπονητής της Μονακό, έκανε ιδανικό ξεκίνημα με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 88-91 για την Euroleague.
Στη Γαλλία, ο Βασίλης Σπανούλης θέλει να κάνει το 4Χ4 και κατ’ επέκταση να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο μια απαιτητική σεζόν.
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