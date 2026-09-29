Άρης: Η μέρα, η ώρα και επόμενος αντίπαλός του στο EuroCup
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Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Άρη στο EuroCup.
Ο Άρης ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, επικρατώντας της Λε Μαν με 87-74 στη Γαλλία.
Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στρέφει την προσοχή της στον επόμενο αγώνα του EuroCup κόντρα στην Μπούργκος.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 07/10, στο «Αλεξάνδρειο», με ώρα έναρξη στις 20:00.
@Photo credits: eurokinissi
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