Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Άρη στο EuroCup.

Ο Άρης ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, επικρατώντας της Λε Μαν με 87-74 στη Γαλλία.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στρέφει την προσοχή της στον επόμενο αγώνα του EuroCup κόντρα στην Μπούργκος.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 07/10, στο «Αλεξάνδρειο», με ώρα έναρξη στις 20:00.